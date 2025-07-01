台南300年風神廟恐塌！　廟地變商業地蓋民宿

圖、文／CTWANT

台南市定古蹟風神廟擁有近300年歷史，是全台唯一主祀風神的廟宇，更是當地民眾的信仰重心，還被列為府城「七寺八廟」之一，緊鄰廟體的廟地卻在1991年變更為商業地並出售，該土地擱置30多年後，如今要興建5層樓的民宿，而風神廟沒有地基，一旦動工恐讓古蹟面臨坍塌風險，總幹事謝明峯更質疑當年的售地案是為特定人士「量身訂製」，不排除訴訟以保護廟方權益。

▲風神廟在台南矗立近300年，不但是當地重要信仰，更是信眾們的精神依託。（圖／CTWANT提供，下同）

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6月24日上午，台南亮起高溫黃色燈號，在整個府城都懊熱難耐時，走進風神廟卻能感覺到一陣涼爽，廟前的石板路似是將酷暑抵擋在外，讓來往信眾都能享受微風拂面和心靈平靜，如今風神廟卻面臨建廟以來最大危機。

「我們以前的廟地是一直延伸到神農街，日據時期開了民權路，才把廟拆除，僅留下現在的主殿。」謝明峯說，風神廟初建於乾隆四年（1739年），設在當時的台灣府大西門外面南西港河道右側，過去為四進建築，分為大門、官廳、風神廟、大士殿，加上廟埕的面積達上千坪，是清代官員上任的第一站，地位相當於如今的國門。

▲風神廟後方土地恐蓋5層樓高的民宿，破壞天際線外還將讓廟體岌岌可危。

謝明峯說，依日據時期留下的地籍資料，風神廟與廟埕早在百年前就被列為廟地，其祖父謝合是日據時期的地方士紳，被當時的區長委任接手風神廟管理，到他如今已是第三代。

而風神廟在1954年遇上管理權爭議，謝家與爭權者對簿公堂，本該申請的寺廟總登記也因此無法完成，廟地因而被收為國有地，謝家在1961年勝訴得以持續服務風神廟。

廟地則持續登記在台南市政府名下，地籍登記則為宗教用地的「祠」，謝家多次爭取土地歸還都未獲回應，秉持民不與官鬥的原則，只好讓廟地持續交給公有管理，風神廟也在1985年被內政部公告為台閩地區三級古蹟，管委會樂見受到更高規格的保護，相安無事的日子卻到1990年戛然而止。

根據台南市文化資產管理處資料，風神廟被公告為古蹟時的公告地號包括中西區五條港段1416、1408、1564、1565和1650，台南市府則在1990年10月將廟後方的25坪土地切割，「創造」出不在古蹟公告範圍的1417地號，再將地目變更為商業地，並於1991年以400萬元出售

▲後方建築離風神廟僅一牆之隔，一旦動工恐讓古蹟面臨坍塌風險。

「10月廟地地目變更和分割，隔年3月就賣掉了，這不是量身訂做嗎？」謝明峯質疑，文資處在1994年將風神廟納為古蹟保存區，範圍自然不包括已售出的土地，1417號在幾經轉手後，2016年的地價已飆漲到800萬元，但過去的購買者都礙於古蹟安全不敢隨意動工，該片土地因而擱置30多年。

「誰能保證古蹟安全，這根本是鴨霸政府。」謝明峯說，如今風神廟再次易主，購買者打算在廟後方後方興建5層樓的民宿，且規劃後建物離廟不到80公分，而風神廟沒有地基，一旦動工廟體將岌岌可危，後果不堪設想，目前正研擬發起抗爭，更不排除訴諸法律以守護神明的土地。

台南市文資處回應，廟方認知與地籍資料有落差，1417地號存在多年，且一直都不在文資保存區內，但過去名稱可能與現在不同而產生誤會。該筆土地現為商業區並屬私人財產，業者可依法開發，但因鄰近古蹟，文資處2024年就發函提醒地主，如有開發行為須送市府審查，地主已依程序申請，文資處今年5月召開審查會，要求業者補充安全評估、監測資料等說明，目前審查程序尚未完成，拆除執照也尚未核發，將確保過程不影響古蹟安全才會發照，文資處會依法嚴格把關。

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