與神爭地！台南300年風神廟　三任總統都與祂有緣

台南市定古蹟風神廟是當地重要信仰，卻因後方即將蓋大樓而面臨坍塌風險，讓信眾群情激憤，而風神廟在當地矗立近300年，主殿牌匾由前總統蔡英文所賜，前任總統陳水扁還曾與現任總統賴清德一同參拜，在台灣文化和歷史上占有重要地位，管委會正研議與信眾發起抗爭，市府卻回覆：「倒了可以求償」，讓廟方和信徒對政府感到無比失望，希望官民都能一起守護神明土地。

▲前總統陳水扁2002年在任期間，曾與時任立法委員、現任總統賴清德一同參拜風神廟，留下2人同框畫面。（圖／CTWANT提供，下同）

風神廟總幹事謝明峯說，早年清朝官員都是來自大陸，搭船跨海才能上任，為求風調雨順、一路平安，當時台灣最高長官、臺灣道巡道鄂善在1739年興建風神廟，廟址則選在南河港沿岸，並設立接官亭，讓文武官吏能在此迎接長官上任，地位猶如現今的「國門」桃園機場。

▲風神廟在清朝時期是台南的門面，也是官員渡海來台上任第一站，還設有接官亭以迎接到任長官。

而風神廟也是台灣唯一的自然神廟，主神為風神爺，左右配祀雷公和電母，而台南歷經多次風災都有驚無險，也被當地信眾認為是風神庇佑，不僅在民間地位非凡，也與多位總統都有緣份。

根據廟方留存的照片，陳水扁與當時還是立法委員的賴清德，2002年曾一起參拜風神廟，留下2人同框的珍貴畫面，蔡英文在2019年還致贈「德惠溥化」牌匾給風神廟，感謝神明對地方的多年守候，前內政部長徐國勇更曾在全台大缺水時低調參拜。

謝明峯說，徐國勇當時來祈雨，神明卻遲遲沒有給出正面答覆，但指示要把握時間清淤、延長水庫壽命，果然在清淤工作完成後立刻天降甘霖，為人民一解燃眉之急。

「這些年來政府的活動，包括熱鬧事、文化事、做公益等等，風神廟都沒缺席，如今卻被這樣對待。」謝明峯說，風神廟對台南市政府全力配合，包括2024年的紅球計畫、府城300年系列講座和打造光之廟宇等，每年祭祀物資也都轉贈地方清貧和弱勢，而台南市文化局身為全台領頭羊，應該要當守護古蹟的表率，卻放任風神廟後方興建大樓，讓廟體面臨崩塌危機。

▲風神廟後方爭議土地過去地目為「祠（指寺廟或宗祠）」，卻在變成商業區後出售，廟方質疑是為買地者量身打造。

謝明峯表示，風神廟沒有地基，倘若後方建案開挖，廟體將岌岌可危，向市府求助，卻得到「倒了可以求償」的回覆，讓他對政府感到無比失望，正研議與信眾發起抗爭，更不排除訴諸法律以守護神明土地。

台南市文資處回應，廟方認知與地籍資料有落差，1417地號存在多年，且一直都不在文資保存區內，但過去名稱可能與現在不同而產生誤會。該筆土地現為商業區並屬私人財產，業者可依法開發，但因鄰近古蹟，文資處2024年就發函提醒地主，如有開發行為須送市府審查，地主已依程序申請，文資處今年5月召開審查會，要求業者補充安全評估、監測資料等說明，目前審查程序尚未完成，拆除執照也尚未核發，將確保過程不影響古蹟安全才會發照，文資處會依法嚴格把關。

