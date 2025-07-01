「凪Nagi」拉麵天母店歇業原因曝光　建商證：最快2年後重建

▲拉麵名店「凪Nagi」拉麵店歇業，原來是該區房東要參與都更。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

拉麵名店「凪Nagi」拉麵店歇業，原來是該區房東要參與都更。該都更案面積達634坪，由豪宅建商璞真建設整合，將興建20層以上大樓，規劃中小坪數，預計最快2年後推案。

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來自日本東京的「凪Nagi」拉麵店，一度在台擴展6店，繼信義店2022年熄燈後，天母店也將於7月1日歇業。凪Nagi 在臉書粉專發文表示：「這些年來，我們在天母店一起熱血開吃、追每一碗限定王、留下超多王者回憶。每一次呼朋引伴來吃拉麵，都有你的身影與歡笑，讓這裡更加熱鬧溫暖。」

凪Nagi Taiwan表示：「未來，我們仍會在其他分店繼續為你現煮一碗好麵，歡迎來找我們繼續開吃、繼續熱愛拉麵魂」。

消息一出，引發網友們熱議，除許多老饕感到不捨，也有許多粉絲討論起歇業原因，並指出「不是因為生意不好，而是因為該區將進行都更。」

經查，該區確實送件都更，基地面積634坪，實施者是北市豪宅建商「璞真建設」，擁有不少代表作，包括大安森林公園對面的「勤美璞真」等等。

記者致電璞真建設總經理汪家玗，他表示：「該案整合時間不長，地主們同意都更的比例高，目前正在審議階段，預計最快2年後取得建照推案，產品規劃方面以符合市場需求的30~40坪為主。」

在地房仲、住商不動產天母西路加盟店長林學良表示，該都更案地段精華，位於天母東路，旁邊就是新光三越百貨，屬天母核心商圈，且該案基地面積夠大、完整方正，重建後興建逾20層建物，估成交單價基本在130萬元以上、中高樓層150萬元以上。

▲該都更案地段精華，隔壁就是新光三越百貨。（圖／記者蔡惠如攝）

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