租27坪房子堆包裹　女沉迷網購狂花800萬：防止別人來借錢

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸上海市嘉定區一名66歲女子平日獨居過日子，但近年來沉迷網購，至今累計花費200萬人民幣（約新台幣816萬元），家中大量未拆封的包裹幾乎堆到天花板，連睡覺的空間也沒有，甚至租下一間90平方公尺（約27坪）的房子來存放包裹。

看看新聞knews等報導，女子在家中堆積包裹的習慣已經影響到鄰居的生活，不但散發異味，還孳生蟲子，屋內沒有她睡覺的地方，只能在包裹堆裡爬動，睡在快遞堆上。直到社區工作人員多次溝通取得她的同意之後安排清運，居住環境這才出現改善。

時隔一年，女子依然有囤物習慣，還租了一間90平方公尺的房子堆放包裹。她稱，特別喜歡看直播購物，整箱購入商品，包括黃金珠寶、保健品等等，網購至今已花掉200萬人民幣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談及購物的原因，她說，一是花錢有爽感，二是為了防止他人來借錢，因為她先前把市區房子賣了，並選擇在嘉定買房，別人知道她手中有錢，不如把錢花光，這樣他人便不好開口。

上海精神衛生中心醫師嚴峰指出，囤積行為失去理性就可能從適應性行為演變為病態反應。上海市積極心理學專業委員會會員施燕鳳則稱，依據研究，囤積障礙患者一般伴隨其他精神疾病，例如抑鬱症、焦慮症、社交焦慮等。

對於女子的行為，網友留言提到，「想給阿姨開直播，幫她拆快遞」、「其實根源是寂寞吧」。