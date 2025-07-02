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高雄資深燒肉店無預警熄燈　房東秒開月租20萬攬新客

▲▼ 1928 。（圖／記者張雅雲攝）

▲在高雄頗具知名的「1928燒肉總鋪」，當地也是資深燒肉餐廳，沒想到文信店日前無預警結束營業並宣布搬家。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

巨蛋商圈是高雄餐飲業一級戰區，在高雄頗具知名的「1928燒肉總鋪」，當地也是資深燒肉餐廳，沒想到文信店日前無預警結束營業並宣布搬家，引來不少在地人疑惑是否租金太高，連名店也撐不住？在地透露，店家秒開20萬元招租。

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1928燒肉總鋪2015年在高雄開設第一家燒肉餐廳，主打懶人燒肉，零醃製肉品全程都是由服務人員炭火幫烤，在高雄頗富盛名，之前有文信店、鳳山店2家分店。

▲▼ 1928 。（圖／記者張雅雲攝）

▲文信店無預警熄燈，6月開始陸續拆除裝潢，不少在地人都相當震驚。（圖／記者張雅雲攝）

沒想到文信店無預警熄燈，6月開始陸續拆除裝潢，不少在地人都相當震驚，疑惑「是否租金太高，名店也撐不住，連招牌都被拔了？」店家則在自家臉書粉專宣布，將搬家到高流海洋店繼續經營。

文信店位於左營區文信路，屬於巨蛋商圈，根據銷售資訊顯示，該店為地上1樓透天，屋齡22年，坪數200坪，屋主開出月租金20萬元招租。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲巨蛋商圈店面十分競爭，是北高雄的一級戰區，以餐飲業來說，周邊有大量商辦、住宅，商圈十分活絡。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，巨蛋商圈店面十分競爭，是北高雄的一級戰區，以餐飲業來說，周邊有大量商辦、住宅，商圈十分活絡。博愛路、裕誠路堪稱餐飲激戰區，憑藉濃厚的商業氣息與穩定人、車潮，租金行情高，1樓店面租金單價也要3000元起跳，適合追求曝光度的品牌進駐。

相較之下，文信路、文忠路作為巨蛋商圈的次級地段，人流、車流相對不高，但租金更親民，坪數100坪以下單坪租金約2000~3000元，對中小型商家或新創品牌來說是不錯的選擇。若坪數放大至200坪起跳，墊高租金總價，單價則會降低至1500元上下。

  1928燒肉總鋪舊址小檔案
位置 左營區文信路
坪數 200坪
租金 20萬
區域租金 單坪1500~3000元
區域地價 150~200萬

▲1928燒肉總鋪舊址小檔案。（ETtoday製表）

以地價來看，漢神巨蛋商圈是北高蛋黃區，吸引建商積極卡位，目前土地行情依基地條件約落在150~200萬元，撐高該區地價天花板價格。陳揚智說：「目前巨蛋商圈競爭激烈，不少餐廳常因食材、人力或裝潢等成本壓力，搬離巨蛋商圈以節省開支。」

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關鍵字：高雄燒肉巨蛋商圈租金餐飲1928

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