北士科最貴建案銷售加速　遠雄：輝達來了「沒大幅調價」

▲輝達（NVIDIA）5月宣布進駐北士科，目前該區最高價新案是「遠雄泱玥」，單價143.8萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）5月宣布進駐北士科，目前該區最高價案是「遠雄泱玥」，單價143.8萬元。遠雄建設今日舉行記者會，透露輝達宣布後，沒有大幅上調價格，銷售速度方面則明顯加快，明年在該區還有新案要推出。

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今（2日）遠雄建設舉辦「遠雄泱玥」記者會，遠雄建設總經理王耀堂表示：「去年919央行第七波管制至今，房市銷售狀況不理想，但觀察市場上仍有表現出色的個案，整體市場呈現個案表現，而遠雄推案沒有降價計畫，以價格不變並提升建材等方式因應市場。」

「遠雄泱玥」座落近期全台房市最夯的北士科，最高成交單價143.8萬元也是區域目前最高價，該案目前有32筆實登揭露，每坪成交均價132萬元。

輝達5月19日宣布進駐北士科後，「遠雄泱玥」有上調售價嗎？遠雄房地產總經理張麗蓉、副總黃淑真表示：「輝達宣布後，確實讓北士科相當熱鬧、能見度大增，我們沒有大幅度調價，皆按原來規劃計畫執行，而銷售速度則明顯增快，輝達讓原本還在猶豫的客戶有了信心。」

遠雄建設副總經理謝清林補充，遠雄在北士科的廠辦案「遠雄商舟」已完銷，另外在「遠雄泱玥」斜後方還有一塊住宅地，基地約達2000坪，是北士科最大規模的住宅基地，總銷90億元，預計Q4取得建照，明年Q3推出。

▲遠雄建設總經理王耀堂（中）與遠雄房地產總經理張麗蓉（右2）。（圖／記者項瀚攝）

房市專家何世昌表示，北士科可分為軟橋段、新洲美段，後者鄰近河岸，價差較大，目前已推個案也還比較少，包括「士林大院」、「達麗天蒔」、「樺輝沐畇」等案，成交單價在100~125萬元。

另外，還有最新開案的「佳元織川」，由於地段條件不錯，訴求大面綠地首排，又享有河岸景觀，每坪開價達130~135萬元水準。

▲北士科新洲美段目前的新推案不多。（圖／記者項瀚攝）

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