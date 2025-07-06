房市降溫建商釀降價　網嘲：「自住沒差」何時會破滅？

▲去年限貸後買氣暴跌，近期更頻傳建商釋出降價訊息，有網友在網路論壇上發問：「『自住沒差』這句話會破滅嗎？」（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

前幾年房價居高不下，民眾擔心愈等愈貴，搶著上車購屋，沒想到去年限貸後買氣暴跌，近期更頻傳建商釋出降價訊息，有網友在網路論壇上發問：「已經買預售屋，『自住沒差』這句話，當房價跌多少就會破滅？」

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近期房市降溫趨勢明顯，不少新案紛紛祭出各項促銷優惠，甚至出現實質降價，就有網友在網路論壇《MOBILE 01》以「已經入手買預售屋的，自住沒差這句話，當房價跌多少就會破滅？」發問，認為是否總價（價差）跌破已繳的頭期款，就會棄守呢？2成還是3成呢？

文章一出引發熱議，網友們紛紛勸原PO放寬心，「房價要跌3成不可能，低於2成都很難了。」、「嫌貴找中古屋就好。」

也有網友用歷史經驗認為，「當年2015年買在高點的，跌2~3成抱到現在的請問誰沒有解套呢？股票跌2~3成才需要認真考慮棄守換檔，房屋價跌可自住遮風避雨。」

▲自住客若資金面無虞，無需急於解約，或快速轉換，主因是解約還需被沒收一筆自備款當成違約金。（示意圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事謝宗澂表示，去年上半年房市高點買的自住客，若因建商出現讓利，現在房價下跌想解約，由於目前是「點」的價格在修正，除非出現恐慌性賣壓，才會讓整個「面」往下暴跌，現階段房價難以出現急殺下跌2~3成的狀況。

對於投資客而言，短期內可能會選擇認賠離場，汰弱換強來轉換投資標的尋求獲利。但自住客若資金面無虞，無需急於解約，或快速轉換，主因是解約還需被沒收一筆自備款當成違約金。

現在因為政策、經濟因素出現房價短期波動，從長期角度來看，蛋黃區房價仍具備穩健上漲潛力，建議自住客可審慎評估自身購屋需求與財務狀況，已決定手上資產是否需繼續持有。

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