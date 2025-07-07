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生活到價位都剛好！　啟動雙城生活從草屯「寬心豐匯」開始

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南投草屯迎來重量級指標推案「寬心豐匯」，提供中台灣雙城生活。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

南投草屯迎來重量級指標推案！由在地深耕品牌建商寬心營建機構打造的最大推案「寬心豐匯」，日前正式公開接待中心，釋出總銷達27億元的2至4房全齡住宅產品，每坪開價3字頭，吸引草屯周邊、台中雙城通勤族及在地換屋族搶先卡位。

「寬心豐匯」基地面積達2353坪，位於草屯日新街核心地段，坐擁博愛、中正、草屯、中興四大生活圈，交通方面，距63號中投快速道路僅5分鐘車程，28分鐘直達台中南區，讓「台中上班、草屯生活」的雙城生活願景成為可能。

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寬心營建機構長年深耕南投，作品遍佈各大區域，擁有良好社區口碑，更長期持續參與在地公益與親子活動，包括毛小孩園遊會、社區繪畫比賽等，展現品牌與地方共好的企業精神。

▲▼ 南投最大案 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「寬心豐匯」公開銷售獲得台中、在地居民青睞，也規劃草屯少見的制震宅，提升居住安全規格，將客戶的安全列為標配。（圖／記者陳筱惠攝）

「寬心豐匯」延續品牌初心，規劃地上15層、地下2層大樓，且全面導入日鐵制震系統，成為草屯少見的制震宅，提升居住安全規格，將客戶的安全列為標配。

寬心營建專案副總吳家豪指出：「台中房價居高不下，讓不少民眾轉向草屯覓房，本案在潛銷期間吸引不少來自大里、霧峰、台中南區的買盤，尤以家庭型客戶居多，不同於台中市2房產品熱銷，客戶更重視生活尺度，反而3～4房去化速度反而更快。」

「星級公設＋毛小孩公園」生活機能、情感連結一次到位，除了硬體規劃，「寬心豐匯」在社區公設也投入大量心思，打造草屯罕見的「寵物公園」，設置開闊草皮、寵物友善設施，讓毛孩能自由奔跑、與主人互動，增進鄰里情感，呼應現代人將毛小孩視為家庭一員的趨勢。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 「寬心豐匯」以「星級公設＋毛小孩公園」為公設規劃，包攬生活機能、情感連結。（圖／業者提供）

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

此外，全案皆配置平面車位，4房戶型更可遠眺九九峰山景，結合通透棟距與弧形陽台設計，帶來寬敞明亮的居家視野。總戶數224戶，產品涵蓋26坪2房、31與34坪3房，以及50坪4房多元格局，滿足首購、自住與換屋族群多元需求。

價格對比顯優勢，草屯半價入主中台灣生活圈，以大台中生活圈來說，草屯鄰居台中南區新建案單價已突破55萬元，指標案甚至飆破每坪65萬元。相較之下，擁有雙城生活優勢的「寬心豐匯」每坪開價僅3字頭，幾乎為市區半價，具價格優勢，目前現場更提供客製化付款與優付專案，讓有購屋需求的自住族群更輕鬆上車。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲擁有雙城生活優勢的「寬心豐匯」每坪開價僅3字頭，幾乎為市區半價，具價格優勢。（圖／業者提供）

寬心營建強調「寬心豐匯」找來豪宅大師規劃建築、搭配全齡公社，以「國王皇冠上的寶石」為語彙，打造草屯地區首見的星級莊園型社區，兼具機能、自然與人文溫度，勢將成為中部地區最受矚目的新生活典範。

關鍵字：南投草屯寬心豐匯房地產台中預售屋

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