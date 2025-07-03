從「5樓公共梯間」墜樓亡算凶宅？　專家1條件推翻

▲有民眾上網問，有人從公寓5樓公共梯間的窗戶跳下，墜落至樓下巷子，不幸在送醫前身亡，這樣5樓會變凶宅嗎？（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者張雅雲／高雄報導

凶宅認定標準一直存在爭議，就有民眾上網問，有人從公寓5樓公共梯間的窗戶跳下，墜落至樓下巷子，不幸在送醫前身亡，這樣5樓會變凶宅嗎？專家表示，依照法院判例與市場慣例，不會認定為該戶住宅為凶宅，也不會影響其他樓層鄰戶的交易價格。

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原PO在臉書粉專《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》PO文發問，透露有公寓5樓的住戶在老公寓樓的公共樓梯間跳窗，墜落地點是路上的巷子，該民眾到醫院前死亡，這樣算凶宅嗎？

PO文引來網友正反熱議，支持「不算凶宅」的網友認為，既然沒有死在室內，依照現行認定標準就不構成凶宅。

認為算凶宅的網友則有不同看法，有人表示「跳的地方跟落下的地方應該都算」，更有網友從玄學角度分析「死者會回家，所以算」。也有網友直言「住的人會在意就算」、「買方介意就算」，點出了市場現實。

▲凶宅以發生地點為認定依據，而非單純以戶籍或物件鄰近關係來界定。（示意圖／記者張雅雲攝）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，依照規範，所謂「凶宅」是指屋內曾發生非自然死亡事件，例如自殺、他殺、命案等，以發生地點為認定依據，死亡發生地點的起點、落點都算，而非單純以戶籍或物件鄰近關係來界定，對於公共區域發生的類似事件，在法理認定上確實存在模糊空間。

賴志昶分析，死者雖住在5樓公寓，但實際事故地點是在共用樓梯間，墜落點亦是屋外公共巷弄，依照法院判例與市場慣例，不會認定為該戶住宅為凶宅，也不會影響其他樓層鄰戶的交易價格。

不過，雖該戶法律上未構成凶宅，但部分購屋者仍會對心理因素或環境氛圍有所疑慮，建議賣方仍應充分揭露事實，避免日後產生糾紛。



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