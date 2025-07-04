營建指數站上月線、季線　分析師：房價跌已不算利空

▲營建指數慢慢走升，站上月線、季線。（示意圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／台北報導

房市續冷，近日又傳出不少建商降價、房價下跌的消息，但營建指數慢慢走升，站上月線、季線。分析師表示，房價下跌早就可預期，已不算利空，怕的是房價修正後，未來幾年房市交易還是沒量。

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先前央行理監事未針對房市管控鬆手，房市持續低迷，尚未見到交易回升，近來又陸續傳出不少建商降價、房價下跌的消息。

不過，營建指數在前天（1日）站上月線、季線，這2天也都沒有跌破，看似有站穩的態勢。今（3日）營建指數收516.01，月線為511.34、30日線為514.04、季線511.28。

分析師丁彥鈞表示：「營建屬於資產股，台幣升值有利股價表現，且營建指數從去年8月700多點的高點以來，已有大幅度修正，甚至是超跌了，現在站穩均線，預期未來就是呈現盤整、緩漲格局。」

丁彥鈞表示：「由於2024年上市櫃建商獲利普遍不錯，現馬上要進入除權息，都有不錯的殖利率表現，且房價下跌已成可預期之事，已不算是利空；房價些微修正，基本上不會太大幅度影響公司獲利，比較怕的是房價修正後，房市還是低量。」

▲房市不佳，營建股基本面確實不好，但仍有高殖利率題材。（示意圖／ET資料照）

分析師儲祥生則表示：「房市不佳，營建股基本面確實不好，但仍有高殖利率題材。」不過他也建議：「要選擇規模夠大、未來幾年持續穩定推案的建商，觀察一些績優的公司，填息的機會都蠻大的。」

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