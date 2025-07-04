雙北9區房價下跌　泰山、信義跌最慘

▲上半年雙北9行政區房價出現下跌，跌最重的是新北蛋白區泰山，修正8.1%。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

上半年雙北9行政區房價出現下跌，跌最重的是新北蛋白區泰山，修正8.1%；再來是北市蛋黃區信義，下跌5%。專家表示，新北蛋白區建設題材鈍化，北市蛋黃區則反應出高資產族對市場較為敏感。

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住商機構觀察實價登錄資料，比較台北市、新北市各行政區上半年與去年同期中古房價，共有9行政區價格下修，且呈現兩極化，分別集中於台北市蛋黃區、新北市蛋白區。

其中，新北市泰山區跌幅最大，成交單價約43.4萬元，較去年同期下跌8.1%。再來，是房價首屈一指的台北市信義區，上半年平均單價96.7萬元，相對去年同期年減5%。

▲上半年雙北9行政區房價出現下跌。（圖／住商統計）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「泰山區受惠於捷運建設與重劃區議題，近年來吸引不少建商進駐插旗，尤其在重劃區新案已上到6字頭之際，中古行情也直線上揚，但泰山相比新北市一線行政區而言較屬蛋白區域，加上捷運與重劃區等題材隨時間推移而鈍化，適逢市場逐漸趨冷，讓房價面臨修正。」

不過，東森房屋泰山十八甲加盟店東蔡坤唐觀察：「泰山房市交易量縮，還有許多屋主對價格非常堅持，坐等未來塭仔圳重劃區大面積開發利多，當前市況不佳，也不急著賣，因此統計出來均價呈現下跌，預期挺過這波房市不景氣後，泰山成交價又會再顯著走升。」

台北市方面，賴志昶表示：「北市信義、松山以及大安等北市傳統蛋黃區，房價具指標性，但也正因如此，在市場前景不明朗之際，又有央行信用管制影響，讓高資產族群出手更謹慎，加上區域房價較高，屋況多數不理想，讓買方不易追價。」

整體來說，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨補充：「價格修正並非壞事，市場亦重回基本面，過去全面普漲已成過去式，市場轉為個案表現，但此次統計仍可發現，雙北市價格修正還未出現全面下修，在交易量不多情境下，是否會形成趨勢值得密切觀察。」

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