仁德整棟華廈進法拍　總價跌回3年前

▲台南仁德近期出現華廈整棟遭法拍，5日舉行三拍，底價3231.9萬元，價格已經快要回到3年前水準。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南科效應讓台南房價全面大漲，仁德房價從1字頭漲到3字頭，近期出現華廈整棟遭法拍，屋主為喬鑫國際實業，具投資公司背景，15日舉行三拍，底價3231.9萬元，對比當初該公司2022年的入手價3100萬元，已經快要回到3年前水準。

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該物件位於台南市仁德區新田路，為整棟電梯華廈，屋齡6年，今年5月曾進行一拍，底價3990萬元，歷經2次拍賣都流標收場，15日將進入三拍，地坪68.9坪、總坪數為182.46坪，底價3231.9萬元，換算單價17.8萬元。

▲仁德區有台南市新田工業區設立，鄰近國道一號、86快速道路，聯外交通便利。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登顯示，該物件共有11房4廳8衛，債務人喬鑫國際實業2022年以3100萬元入手該棟華廈，前一手屋主則是2020年以3200萬元購入，目前底價已經跌回接近3年前的成交價。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，據查，該棟設定3960萬元的最高限額抵押權，因屆期未獲清償，由聲請人中租迪和公司提出查封，後續拍出後將依順位清償債權。法拍筆錄顯示，2024年7月查封時，部分房間內有盥洗用品、冰箱內有食物。據債權人陳報現場照片，建物內有部分家具及堆放雜物，2025年確認電表已拔除，現場看似無人居住使用。

而根據《台灣公司網》顯示，喬鑫國際實業2020年在台中成立，營業範圍涵蓋房地產開發、買賣、租賃及投資顧問等業務，目前已停業。

拍賣物件小檔案 位置 仁德區新田路 格局 11房4廳8衛 拍賣次數 第三拍 拍賣時間 7月15日 底價 3231.9萬 債務人 喬鑫國際實業 區域月租金行情 4000~5000元

▲拍賣物件小檔案。（ETtoday製表）

住商機構高屏澎區協理林祺博分析，該棟華廈附近就是台南市新田工業區，鄰近國道一號、86快速道路，聯外交通便利，該區因工業區上班族，具穩定租賃需求，套房月租金約4000~5000元，以11房滿租換算，投報率約1.6~2%。

由於過去5年台南房價顯著上漲，當初房市熱潮由低利率與投資置產氛圍推動，但目前房市下行，當初房價買在相對高點，或蛋白區的物件，房價開始陸續修正或價格停滯。林祺博說：「該區2022年時最高單價曾出現25萬元，現階段再度跌回起漲前1字頭價格，以目前地價約15萬元推估，四拍較有機會拍出。」

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