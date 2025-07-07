雙軌耐震宅、百貨軸線齊聚！「和築豐彩」卡位三民區置產黃金點



▲《和築豐彩》坐落高雄「百貨黃金軸線」核心，銜接漢神巨蛋、義享天地與富邦開發案，搶佔北高雄繁華價值中樞。（圖／業主提供，下同）

【企劃特輯】

高雄城心版圖正在淬煉提升，大順路所構築的「百貨軸線」迅速崛起成為引領北高雄人潮、金流與住宅需求的嶄新生活鑽石走廊。從漢神巨蛋、義享天地到富邦凹子底重劃案，沿線高端商辦與精品百貨陸續到位，擘劃出高雄下個十年的繁華新標竿。《和築豐彩》即坐落於此黃金軸線上的核心節點～三民區建工商圈，以精準的選址與完善規劃，定錨北高城市核心之姿。





▲高雄新車站特區升級啟動，串聯捷運黃線與輕軌路網，全面驅動三民區生活圈轉型升級，為《和築豐彩》帶來交通與機能雙重紅利。

聚焦生活風采！本案鄰近環狀輕軌C27灣仔內(大順鼎山)與高雄捷運黃線預定站點，雙軌道加持形成立體交通脈絡，輕鬆銜接高雄新車站特區與巨蛋商圈生活圈。博愛路與鼎金交流道近在咫尺，快速通達國道及主要幹道，全面掌握「移動紅利」，坐擁城市交通樞紐的便捷優勢。

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▲《和築豐彩》鄰近家樂福、建興市場等生活場域，商圈便利與日常機能一步到位，成就高效率生活圈。

生活機能方面，《和築豐彩》坐享機能成熟的建工商圈、鼎山商圈，全聯、家樂福、建興市場、各式連鎖餐飲與診所密集分布，步行即可滿足日常採買與就醫所需。教育資源方面鄰近高雄高工、民族國小與高科大，書香人文涵蓋學前至大學學齡層，為家庭型自住客打造全方位成長教育生活圈。此外，義享天地、凹子底富邦案與未來漢神百貨三館所構成的「商業金三角」，更賦予本區源源不絕的消費動能與高質感生活價值。





▲《和築豐彩》導入ALFA SAFE耐震工法，搭配通透2～3房格局，強化安全與居住舒適度，打造安心宜居首購宅。(圖為建築外觀3D示意圖，實際以建商完工為準。)

在建築品質上，《和築豐彩》導入戴雲發ALFA SAFE耐震工法，結構安全符合標準以上，為高雄少見兼具美感與韌性的質感宅。產品規劃鎖定2～3房（24～38坪）格局，規劃設計重視通風與採光，單純梯戶比設計確保住戶私密性與靜謐感，打造真正宜居的超首購價值。





▲《和築豐彩》現正推出低首付早鳥優惠，助首購族輕鬆卡位市中心安心制震宅。

夢想特快捷徑，專為首購與小家庭量身打造的「低首付早鳥優惠」已啟動，協助年輕族群輕鬆落腳市中心。對照目前建工商圈新案行情，《和築豐彩》不僅具品牌建商背景、軌道優勢與耐震規格，更在總價門檻上展現高度競爭力、親民的付款方式，可謂區域內「質感與價格兼具」的難得亮點。

城市發展和房市漲勢不可擋，能在價值軸線上搶佔核心、提前卡位發展紅利的機會，已越來越珍稀。《和築豐彩》以安心結構、完善機能與絕佳區位，獻給渴望穩健生活與增值潛力的自住族群，一座真正能傳承的城市資產。

預約專線：(07)397-1668｜接待中心：高雄市三民區民族一路200號