郊區透天厝超美CP值又高「習慣市區生活」不敢下手！專家曝解方

▲原PO猶豫該買哪一間房子。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房要考量的因素很多，包括地理位置、機能、交通等等，就有網友表示，看中兩間喜歡的房子，一個是市區的電梯大樓，距離上班地點12分鐘，但郊區透天房不僅外觀美、CP值也很高，以往都住在市區，不知道買郊區房子是否會不習慣。對此，信義房屋專家表示，可以先在附近租房，住了一陣子後就知道了。

有網友在Dcard發文，有兩個物件很滿意，一個是市區電梯大樓，距離上班地點12分鐘，實際20坪；另外一間是郊區雙車透天，上班開國道28分鐘，建46坪，只是附近機能不太好，雖然路口有超商，但是最近的全聯要10分鐘，「我喜歡宅在家看電影配鹽酥雞，但附近都沒吃的，也是我猶豫的點。」

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原PO表示，家中成員只有自己和老公，一直以來都是住在市區，很習慣交通、機能便利的生活，「不確定住郊區能不能適應，但那間透天實在太美，CP值又高，同樣的價錢各位先進會買？」

貼文曝光，多數網友選擇市區，「我選市區，人懶、怕麻煩的人就選市區，很勤勞的人就選郊區」、「看價錢還有需求吧，我這陣子也在挑透天或是大樓預售屋，後來我覺得生活機能和未來比較方便，所以買大樓」、「要看哪個縣市，市區要看什麼樣的市區，例如台北台中高雄的市區和郊區，那就選市區大樓，畢竟北中高市區郊區機能差很多」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若擔心住在機能不好的地方會不習慣，可以先在附近租房，住一陣子看習不習慣，如果都可以接受，也沒有覺得不便，再下手買。