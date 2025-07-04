「空中鳳城」三度流標　周邊房價3年已漲25%

▲台鐵鳳山車站是高雄第3大站，將改造為複合型車站大樓「空中鳳城」，引進電影院等設施，沒想到招商過程一波三折，已3度流標。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台鐵鳳山車站是高雄第三大站，將改造為複合型車站大樓「空中鳳城」，成為新地標。沒想到三度招商仍流標。網友透露，業者參加招商說明會後，抱怨規劃對商場經營不友善，不過周邊房價已經漲起來等，3年來出現25%漲幅。

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台鐵鳳山車站「空中鳳城」斥資近25億元，計畫引進百貨、電影院、主題餐廳、婚宴會館等，未來招商完成，會出現東高雄唯一影城，去年7月完工後，二度招標都流標。台鐵提出調降權利金、減少房屋稅及延長契約年限等讓利政策，6月底第三度招標又宣告流標，引來在地人議論紛紛。

網友在PTT透露：「之前有業者參加招商說明會後自曝，車站每層樓高僅3公尺，空間設計未預留大型螢幕或視聽設備的空間，引來業者私下表示，這樣的空間規劃更像是『視聽教室』？」

此外，建案在設計上過分追求外觀造型，卻忽略餐飲業者所需的承重結構，引發對於建築安全性的疑慮。

鳳山近年受惠建設議題豐富，房價已有明顯漲勢。根據實登，目前鳳山預售新案「鳳山好好」最高出現48萬元，新成屋「大阪城」最高也有44.9萬元的行情，而2022年預售均價為28.4萬元，到今年均價達36.1萬元，已大漲27%。

年份 成交量 (件) 均價 (萬元) 2022 150 17 2023 170 18.1 2024 155 21 2025 37 21.3

▲鳳山車站生活圈近年5年以上中古屋均價。（ETtoday製表）

根據《高雄實價網》統計，鳳山車站周邊5年以上中古屋價量，從2022年均價17萬元，一路漲到2025年21.3萬元，3年已有2成5的漲幅。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯指出，該區為早期發展舊聚落，市容還未全面改善，雖新案不多，成交價已站上4字頭。且鳳山車站鐵路地下化後，被鐵軌分隔的前後站商圈成功縫合，帶動商圈蓬勃發展，又有商場等利多，不少中古屋主開價都已漲起來等。

中古房市以透天居多，屋齡高以自住為主，釋出量不多，也有部分20~30年大樓為主，成交價約20~25萬元。鄭啟峰指出，此次招商雖未完成，但整體區域發展前景已確定，附近也有同樣位於鳳山的高雄首間「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」預計2026年Q3開幕，可望刺激在地生活機能，增添住宅需求。

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