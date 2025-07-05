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夫妻年收120萬看中「北市48年老公寓」每月房貸5.5萬！網1原因喊買

▲▼ 到底要準備多少自備款才能買房，一直看房族關注的重點，有網友在網路論壇《mobile01》問大家「有多少頭期款才會考慮買房」引起網友熱烈回應，不過專家分析，其實買房後的貸款之路更辛苦，買在雙北市的舊屋小宅，月收入最好要有4、5萬元，比較保險。 。（圖／記者林裕豐攝）

▲夫妻檔看中北市老公寓。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

買房是一筆動輒幾百、甚至上千萬的買賣，下手前務必三思，一名網友表示，台北市大同區屋齡48年的老公寓，離捷運站只要步行10分鐘，想買4+5樓總價1800萬，頭期款500萬，每月還款5.5萬，打算買下後出租五樓補貼房貸。對此，信義房屋專家表示，台北市地段不錯的房子，若是要自住都可以買。

一名網友在臉書社團「買房知識家」發文，看中台北市大同區的48年老公寓，位於民權西路捷運站附近，步行約10分鐘即可抵達，想買4+5樓，總價約1800萬元，頭期款500萬元，每月房貸5.5萬元。原PO透露，夫妻年收入120萬元，三個小孩都還在念書，打算4樓自住，5樓以每月2萬元出租，補貼房貸。

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不過原PO擔心，租不出去就必須負擔5萬元的房貸，怕壓力太大還不起，想知道這邊的行情如何，目前還在猶豫要不要買，「這邊值得購買嗎？容易出租嗎？」

貼文曝光，有網友勸退，「現在有多少人願意租5樓？而且會不會一個沒談好，就直接幫你通報拆除」、「48年的屋況要確認清楚，以免整修裝潢費過高」、「3子還在讀書，年收120萬，說真的非常緊，壓力太大」。但也有人認為可以買，「如果離工作很近我會買，且離捷運不遠好出租」、「地段好就可以買」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果只是想要自住，不是要投資的話可以買，且離捷運站近又是台北市，租屋應該不會太困難，但要注意房子有年紀了，維修需要花不少錢，「房子的狀況要檢查一下，有沒有被盜拆過？算不算違建？」

關鍵字：台北市大同區老公寓捷運站房屋投資

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