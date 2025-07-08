陽台掛紅布條「養共匪」　網熱議：政治狂熱鄰居該怎避

▲網友上網發問，鄰居掛罷免布條被管委會關切後，仍不卸下布條，這樣的房子能買嗎？（圖／翻攝自PTT）

記者張雅雲／高雄報導

全台大罷免延燒，各地陸戰空戰齊發，就是為了催高投票率。有民眾在自家陽台掛罷免布條，就有網友上網發問，鄰居掛布條被管委會關切後，仍不卸下布條，這樣的房子能買嗎？

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南部之前有豪宅掛上紅布條寫著，「我繳稅不是為了養共匪」，吸引不少民眾注意，近期隨大罷免投票日逼近，各方人馬各出奇招，紛紛掛上自家陣營布條，就有網友在PTT發問，有政治狂熱份子在家中掛上最近很熱門的大罷免布條，被管委會關切，執意不卸下，這樣的房子能買嗎？要怎麼避免買到這種鄰居的房子？

PO文一出，引來不少網友正反熱議，部分網友認為，這比在陽台抽菸、垃圾不分類亂丟好太多了，也比投資客亂租給8+9好，也有人質疑，連陽台外推、違建等問題都無法有效管理，為何獨獨針對布條？

支持管制的網友認為，此類行為素質低落，擔心開了先例後，其他住戶也會跟進懸掛各種布條，影響大樓外觀整體性。也有人分析，政治狂熱份子通常在社區群組或區權會中問題較多，可能影響社區和諧。

▲管委會原則上無權直接禁止住戶在陽台掛布條，除非該行為明確違反住戶大會通過的社區規約，或影響公共利益。（示意圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，根據《公寓大廈管理條例》規定，管委會可依據住戶大會決議或管理規約，制定社區的公共空間使用規範。

不過陽台屬於住戶專有部分，管委會原則上無權直接禁止住戶在陽台掛布條，除非該行為明確違反住戶大會通過的社區規約，或影響公共利益，如建築外觀整體性、消防安全等考量，才會要求住戶撤下。

陳揚智建議，住戶面臨類似爭議時，應優先檢視社區管理規約是否有相關禁止條款。是否有明確規範外牆懸掛物品的限制，先與管委會進行理性溝通，了解管委會的具體反對理由，是否基於建築安全、外觀統一或其他合理考量。

同時，實務上，住戶也可考慮其他政治表達方式，像是在張貼在自己房間內側窗戶，能表達立場又能維護社區和諧。

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