台中山海屯房價全面盤整　龍井跌幅11.2％居冠

記者陳筱惠／台中報導

大環境影響，房市前景受到衝擊，又遇到川普關稅攪局，業者盤點台中中古屋實價登錄行情，上半年平均每坪行情，扣除交易量體較小行政區，僅6處房價正成長，其餘無論山線、海線及市中心行政區皆呈現盤整。專家認為，面臨景氣衝擊，市場讓利氛圍逐漸擴散。

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▲台中市龍井區今年上半年平均成交單價約27.8萬元，相比去年同期成交單價31.3萬元，一年跌幅達11.2%。（圖／記者陳筱惠攝）



據實價登錄統計，台中市龍井區今年上半年平均成交單價約27.8萬元，相比去年同期成交單價31.3萬元，一年跌幅達11.2%，為台中跌幅最大行政區。此外，同為台中海線的沙鹿上半年平均成交單價約27.9萬元，相較去年同期下修8.2%。

對此，太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜認為：「以龍井來說去年適逢新案交屋，衝高平均價格，回歸至今年度轉售、交易減少，因此出現數據上的跌幅，至於沙鹿區同樣是面臨新成屋強勢進場的問題。」

▲龍井、沙鹿等海線地區，2024年適逢新案交屋潮，衝高平均價格，回歸至今年度轉售、交易減少，因此出現數據上的跌幅。（圖／記者陳筱惠攝）

不僅海線出現盤整，市中心的東區上半年平均單價行情約28.8萬元，但比較去年同期，區位價格跌幅也達9.1%，排名各行政區中的第二名，另外，台中山線行政區如豐原、太平及霧峰區，上半年房價相對去年同期，也有6~8%等不同程度的跌勢出現，至於以往為台中房市發展重心的北屯、西屯以及南屯等區域，也出現1~4%不等的下修。

對此，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「台中房市受惠於捷運、大型建設及重劃區等議題，各區近年皆有亮眼表現，但目前面臨景氣衝擊，市場讓利氛圍逐漸擴散。」

賴志昶表示：「上半年台中市無論海線、山線及市中心都出現房價回跌，顯示台中市整體房價下修已非個案，尤其近2年皆湧入大量預售供給，衝高區域房價，但面臨買氣趨冷，有待消化餘屋，讓市場行情逐步下修，另一方面是購屋族群受限於央行限貸、信用管制措施，已難以追高價位，造成台中市近年重劃區發展核心的西屯、北屯以及南屯等區域，價格難有支撐力道。」

但台中市仍有6處行政區房價維持正成長，包含烏日、清水、潭子以及中區、西區以及南區，維持在4%以內。





▲但台中市仍有6處行政區房價維持正成長，包含烏日、清水、潭子以及中區、西區以及南區，維持在4%以內。（圖／記者陳筱惠攝）



對此，住商不動產中區執行協理賴萬分析：「上述區域仍能逆勢上揚各有原因，如烏日有鐵路經濟效應，潭子、清水則是區域低基期房價，至於中區、西區以及南區由於機能成熟，近年來屋主惜售心態強勁，讓價格能維持守穩。」

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