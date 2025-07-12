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嘉義「尿尿小童」火速修復再噴水　周邊新案6字頭在地也嚇歪

▲▼ 嘉義,尿尿小童 。（圖／記者張雅雲攝）

▲丹娜絲颱風從嘉義登陸，造成嚴重災情，位於東區的尿尿小童倒下1座，僅隔1天已迅速修復，並重新站立再度噴水。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

丹娜絲颱風從嘉義登陸，造成嚴重災情，連嘉義最知名的文化地標「尿尿小童」都倒了1座，4座小童被老嘉義人稱為「4仙尪仔」，位於嘉義東門圓環，周邊房價長期穩居嘉義市最高水準，近期甚至出現新案開價出現6字頭，在地人直呼「下巴嚇到歪掉。」

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尿尿小童位於嘉義市東區的東門圓環，這4座尿尿小童，被老一輩嘉義人稱為「四仙尪仔」，幸好倒下的尿尿小童，僅隔1天已迅速修復，並重新站立再度噴水。該區長期以來為嘉義市蛋黃區，房價穩居全市之冠。近期，甚至出現東區新建案開價站上每坪60萬元，創下區域新高紀錄，震撼不少在地人，直呼「嚇到下巴都歪掉！」

根據實價登錄資料，嘉義市預售屋最高成交價為每坪54.43萬元，該紀錄於去年11月在東區創下，成為嘉義房價天花板。湘澂國際總經理謝宗澂分析，房價上漲主要受生活機能便利，資金回流及多項建設議題推動，包括嘉義產業園區及嘉科等利多，近年帶動房價顯著成長。

▲▼嘉義市,嘉義, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲嘉義市房價上漲主要受生活機能便利，資金回流及多項建設議題推動，包括嘉義產業園區及嘉科等利多，近年帶動房價顯著成長。（圖／記者張雅雲攝）

中信房屋嘉義市府加盟店店長李宥萱表示，東區房市以中古屋交易為主，尤其是屋齡35~40年透天店面，總價多落在3000~4000萬元。由於市中心可建地稀缺，地價穩定每坪70~80萬元。

過去嘉義市新大樓推案少，累積大量剛性購屋需求。李宥萱說：「近年受惠台積電相關議題，吸引不少置產客進場，不過去年央行祭出第七波信用管制開始，買氣明顯冷卻，6字頭開價不少買家下不了手。」

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關鍵字：颱風嘉義房價房市地產

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