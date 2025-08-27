預售屋「交款210萬」卻後悔了！他崩潰吐困境　網：最近好多人這樣

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

買房動輒百萬、千萬，一旦局勢變化、資金吃緊，當初的決定也可能變成難以承受的負擔。一名網友近日發文表示，自己去年買了預售屋，目前已繳交15%、約210萬元的款項，但如今收入大不如前，股票又無法變現，擔心日後無力交屋、還款，於是崩潰求問「若此刻違約，這筆錢是否等於全數蒸發。」

網友在臉書社團「買房知識家」發文求助，表示去年他買了間預售屋，已繳15%的交屋款，「現在想違約的話，是不是錢完全拿不回來了？」

他進一步表示，主要是因為收入越來越差，錢套在股票裡，賠錢也沒辦法賣出，怕萬一尾款交出後硬貸款，最後賣不掉或繳不出錢來，反而會負債破千萬，「但是已經交款210萬了。」

對此，網友們紛紛回應，「最近好多人都跟你一樣」、「你不是第一個，也絕對不會是最後一個，放心...你不孤單的」、「房子在哪？若是房子在新北市，我有興趣看看」、「轉賣」。

另外，不少人熱心表示，「看合約怎麼寫，建議直接找建商談，把損失降到最小」、「跟建商協商，協商不成申請調解，可能就不用全部被沒收」、「直接找建商談！若你買在蛋殼區，也確定交屋後價格不如直接違約的話，那還是去找建商討論吧」。