ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

國家住都中心攜手台中市政府　社宅工地安全再升級

▲住都中心與台中市政府締結安全伙伴計畫。（圖／國家住都中心提供）
▲住都中心與台中市政府締結安全伙伴計畫。（圖／國家住都中心提供）

記者陳香菱／綜合報導

國家住都中心在8日宣布，已與台中市政府建設局、勞動檢查處、住宅發展工程處及內政部國土管理署中區都市基礎工程分署，共同簽訂了「聯合安全伙伴計畫」。國家住都中心強調，未來會持續秉持「安全第一、品質優先、進度可控」的理念，以確保工程品質和勞工的安全。

國家住都中心表示，目前中央在全國各地已累積超過百個「安居・好室」社會住宅工程。住都中心積極強化社會住宅施工職業安全，希望透過擴大安全管理模範經驗分享、建立區域聯防輔導及落實教育宣導等途徑，推動工程產業群聚之安全文化，進而提升社宅工程現場的安全性，保障勞工的健康與權益，最終達成零重大職業災害的目標。

國家住都中心指出，在「安全伙伴計畫」執行期間，將擬定並實施「國家住宅及都市更新中心施工安全衛生管理作業要點」，針對施工中可能發生之風險詳加評估，檢討並改善現有安全衛生設施、承攬管理等控制措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

住都中心說明，台中市勞檢處將會不定期參與轄內區域聯防，跨區診斷工地危害因子，積極提出改善對策及防災建議，未來針對轄內高風險社宅工程單位，也會加強職安宣導力度，安排教育訓練及工程觀摩。盼藉此降低社宅工程職業災害風險，提升承攬廠商安全衛生設施水準。

國家住都中心也強調，社會住宅工程全面實施三級品管及督導制度，以施工安全為核心目標。未來亦將持續秉持「安全第一、品質優先、進度可控」的理念，透過嚴格落實職業安全衛生管理，確保工程品質與勞工的安全；同時為提升全國工程職業安全水準，建構勞資和諧、互利雙贏之就業環境貢獻心力。

關鍵字：國家住都中心台中市安全伙伴計畫社宅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

套房裝修遇「超雷工程行」！驗收逾2/3未完工　還挖破鄰居水管

台北市一名黃姓女子113年與某工程行張姓負責人簽訂委託契約書，約定位於高雄市的2戶套房進行室內整修工程，未料張男施工草率，工期不斷延宕；此外，張男施工期間還不慎挖破鄰居水管、地磚等，甚至還移師黃女購買的整套淋浴器具組，一系列荒腔走板的施工缺失，令黃女不堪其擾，提告求償24萬2300元。士林地院法官審理後，准許黃女請求。全案仍可上訴。

4小時前

國家住都中心攜手台中市政府　社宅工地安全再升級

國家住都中心在8日宣布，已與台中市政府建設局、勞動檢查處、住宅發展工程處及內政部國土管理署中區都市基礎工程分署，共同簽訂了「聯合安全伙伴計畫」。國家住都中心強調，未來會持續秉持「安全第一、品質優先、進度可控」的理念，以確保工程品質和勞工的安全。

5小時前

南港機廠社宅2區都審通過！　288戶估「年底開工」

台北市都審會10日審議南港機廠社宅2區案，委員認為應設頂樓農園等，討論後通過。市府規劃低樓層有社福設施，7樓以上設288戶社宅，半數為2房型，年底開工、2029年底完工。

6小時前

現在買方市場？他「進場預售屋」求壯膽　一票笑：小心撿炸彈

一名網友表示，近期觀察房市趨勢，認為現在可能是自住需求進場預售屋的好時機。他指出，股市處高檔盤整，加上美國政局不穩、台美談判籌碼不明，使得房市進入修正期，出現難得的買方市場。根據央行公布的建築與購屋貸款數據，建築貸款呈下滑趨勢，推估建商推案保守，供給減少未來將支撐房價；但購屋貸款仍穩健，代表貸款環境正常、買方多處觀望階段。他坦言，自己最近簽下一間木柵的預售屋，也發文「壯膽」問問大家意見。

6小時前

日本福地宅「1坪賣台幣140萬」　網驚呆：跟台灣人觀念差超大

財經作家阿格力先前到日本看房，對一個位在商店街入口的建案滿懷期待，怎料到現場後才發現，竟是「福地」第一排，而開價為每坪近台幣140萬元。對此，網友們忍不住驚呼，「這真的跟台灣人觀念差距超大。」

7小時前

比鄰小7、全家掛布條賀生日　意外揪出：屋主是同一人　

7月11日是7-ELEVEN生日，高雄有2間相鄰的不同超商，在門口掛出「我們全家人都祝7-ELEVEN生日快樂」的布條，讓大票在地人笑翻，還有網友敲碗「OK OK加入我的行列！」信義房屋專家表示，該區80坪以上店面供不應求。

7小時前

北市完全中學周邊房價比一比　政大附中與大理高中最親民

完全中學可減少升學遷徙所帶來的不便，是不少孟母們的買房首選。房仲業者統計台北市10間完全中學周圍房市價量，交易最夯的是成淵高中，1年成交324件。另外，房價最親民的是政大附中、大理高中，均價僅5字頭。

8小時前

中和360坪辦公室上億交易　16字超罕見實登備註

中和出現單層上億元的廠辦交易，有趣的是，實登備註「買方購入後無條件贈與公益團體使用」，相當罕見。經查，本次交易應與「發一崇德」一貫道體系有關。地政士分析，這樣備註的原因在於節稅。

9小時前

【廣編】住近市府！「吉祥．如藝」地主保留戶稀有釋出　訂簽169萬買3+1房

「吉祥．如藝」地主保留戶限量釋出！以訂簽169萬元起，即可入住信義計畫區SRC鋼骨制震3+1房，引發購屋市場熱議。相較於南港站預售案開價動輒每坪150萬以上，「吉祥．如藝」每坪約14X萬，每坪差約10萬，地段、生活圈與建設利多也更成熟。

9小時前

62年老牌西餐廳常客老化　老闆跑外送求生「1小時賺172元」

餐飲業競爭愈來愈激烈，新店可以撐過5年的都不多。高雄「新國際西餐廳」從1963年開店至今，走過一甲子的秘訣，第三代老闆陳萬泓說：「比起追求老店的榮耀，更在意如何經營，才能夠持續傳承百年與兼具創新。」

10小時前

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新竹「66年薑母鴨」賣掉　在地..

3千人申請！台中「國安一期好宅..

台鐵斥資25億高雄「空中鳳城」..

解約潮來襲　2大屯區淪預售「重..

裝潢完準備喬遷！她返家一看「整..

62年老牌西餐廳常客老化　老闆..

中山區房超心動「卻沒夜班保全」..

七期豪宅帝王戶　清水富豪晚買1..

養蚊14年少收5000萬租金　..

贊助兒「500萬頭期款」卻鬧翻..

ETtoday房產雲

最新新聞more

套房裝修遇「超雷工程行」！驗收..

住都中心與台中簽「安全伙伴計畫..

南港機廠社宅2區都審通過！　2..

他「進場預售屋」求壯膽　一票笑..

日本福地宅「1坪賣台幣140萬..

比鄰小7、全家掛布條賀生日　意..

北市完全中學周邊房價比一比　政..

中和360坪辦公室上億交易　1..

吉祥．如藝地主保留戶稀有釋出

62年老牌西餐廳常客老化　老闆..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366