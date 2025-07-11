國家住都中心攜手台中市政府　社宅工地安全再升級



▲住都中心與台中市政府締結安全伙伴計畫。（圖／國家住都中心提供）

記者陳香菱／綜合報導

國家住都中心在8日宣布，已與台中市政府建設局、勞動檢查處、住宅發展工程處及內政部國土管理署中區都市基礎工程分署，共同簽訂了「聯合安全伙伴計畫」。國家住都中心強調，未來會持續秉持「安全第一、品質優先、進度可控」的理念，以確保工程品質和勞工的安全。

國家住都中心表示，目前中央在全國各地已累積超過百個「安居・好室」社會住宅工程。住都中心積極強化社會住宅施工職業安全，希望透過擴大安全管理模範經驗分享、建立區域聯防輔導及落實教育宣導等途徑，推動工程產業群聚之安全文化，進而提升社宅工程現場的安全性，保障勞工的健康與權益，最終達成零重大職業災害的目標。

國家住都中心指出，在「安全伙伴計畫」執行期間，將擬定並實施「國家住宅及都市更新中心施工安全衛生管理作業要點」，針對施工中可能發生之風險詳加評估，檢討並改善現有安全衛生設施、承攬管理等控制措施。

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住都中心說明，台中市勞檢處將會不定期參與轄內區域聯防，跨區診斷工地危害因子，積極提出改善對策及防災建議，未來針對轄內高風險社宅工程單位，也會加強職安宣導力度，安排教育訓練及工程觀摩。盼藉此降低社宅工程職業災害風險，提升承攬廠商安全衛生設施水準。

國家住都中心也強調，社會住宅工程全面實施三級品管及督導制度，以施工安全為核心目標。未來亦將持續秉持「安全第一、品質優先、進度可控」的理念，透過嚴格落實職業安全衛生管理，確保工程品質與勞工的安全；同時為提升全國工程職業安全水準，建構勞資和諧、互利雙贏之就業環境貢獻心力。