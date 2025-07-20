房市警報響！財部點名「4大關鍵」　三大房稅6月全跌

▲財政部揭「購屋信心崩盤」4因素。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者董美琪／綜合報導

財政部10日公布6月全國稅收概況，與不動產交易相關的稅目全面下滑，其中房地合一稅年減幅度超過35%，跌勢最為明顯。主因在於房貸審核趨嚴、央行信用緊縮政策，加上美國關稅壓力與國際政治局勢動盪，使整體經濟前景充滿變數，民眾購屋意願明顯轉弱。

為減緩美方關稅政策可能帶來的衝擊，政府今年延後綜所稅申報與繳納時程，導致部分稅款延遲入帳。財政部數據顯示，6月全國賦稅實收新台幣4038億元，與去年同期相比大幅減少一半；累計上半年稅收1兆4253億元，年減幅度達33.2%。

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針對與房地產交易有關的稅目，6月的土地增值稅、契稅與房地合一稅均呈現年減趨勢。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，房市持續承壓，除了受金融政策影響，國際經貿環境的不穩定，也進一步影響消費者信心，使得民眾在購屋心態保守，觀望氣氛濃厚，交易量明顯縮水。

以土地增值稅為例，6月實徵金額約57億元，較去年同期下降18.5%，且已連續4個月出現雙位數衰退。就區域別觀察，台中、新北與台南稅收減幅最大，僅桃園因有數筆高價交易案，稅收呈現小幅成長。

土地增值稅上半年累計收入為362億元，與去年同期相比減少18.5%。其中以新北、台北與高雄的減少情況最明顯，六都僅台中市逆勢上揚。

契稅方面，6月實收14億元，年減9.8%，同樣連續4個月出現負成長。不過跌幅逐步收斂，六都中以高雄、台中及新北市衰退最明顯，原因是交易量萎縮明顯；桃園、台北與台南則略有年增。

契稅上半年總計徵得76億元，較去年同期減少18%。新北、高雄與台南市稅收衰退幅度較大，六都中只有桃園維持正成長。

至於房地合一稅，6月實徵43億元左右，年減幅達35.3%，為連續第3個月出現雙位數下滑。其中，高雄、台南、台中及桃園的稅收縮水近五成，台北減幅16.5%，新北則小幅下降2.1%。

累計上半年房地合一稅收為237億元，年減幅度達19.1%。六都中僅新北市逆勢成長12.4%，其餘五都皆呈現超過兩成的下滑。

另值得注意的是，自去年元旦起，房地合一稅在扣除中央統籌分配後的餘額，專用於住宅政策與長照支出，由行政院依實際需要與財務狀況進行分配，且任何單一用途獲配金額不得少於該餘額的10%。

今年上半年撥入住宅基金金額達43億元，較去年同期成長61.7%。主因是撥入比例由去年10%提高至20%，顯見政府對住宅政策的財務支援力度明顯提升。