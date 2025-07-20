ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房市警報響！財部點名「4大關鍵」　三大房稅6月全跌

▲▼中華民國財政部。（圖／記者湯興漢攝）

▲財政部揭「購屋信心崩盤」4因素。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者董美琪／綜合報導

財政部10日公布6月全國稅收概況，與不動產交易相關的稅目全面下滑，其中房地合一稅年減幅度超過35%，跌勢最為明顯。主因在於房貸審核趨嚴、央行信用緊縮政策，加上美國關稅壓力與國際政治局勢動盪，使整體經濟前景充滿變數，民眾購屋意願明顯轉弱。

為減緩美方關稅政策可能帶來的衝擊，政府今年延後綜所稅申報與繳納時程，導致部分稅款延遲入帳。財政部數據顯示，6月全國賦稅實收新台幣4038億元，與去年同期相比大幅減少一半；累計上半年稅收1兆4253億元，年減幅度達33.2%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對與房地產交易有關的稅目，6月的土地增值稅、契稅與房地合一稅均呈現年減趨勢。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，房市持續承壓，除了受金融政策影響，國際經貿環境的不穩定，也進一步影響消費者信心，使得民眾在購屋心態保守，觀望氣氛濃厚，交易量明顯縮水。

以土地增值稅為例，6月實徵金額約57億元，較去年同期下降18.5%，且已連續4個月出現雙位數衰退。就區域別觀察，台中、新北與台南稅收減幅最大，僅桃園因有數筆高價交易案，稅收呈現小幅成長。

土地增值稅上半年累計收入為362億元，與去年同期相比減少18.5%。其中以新北、台北與高雄的減少情況最明顯，六都僅台中市逆勢上揚。

契稅方面，6月實收14億元，年減9.8%，同樣連續4個月出現負成長。不過跌幅逐步收斂，六都中以高雄、台中及新北市衰退最明顯，原因是交易量萎縮明顯；桃園、台北與台南則略有年增。

契稅上半年總計徵得76億元，較去年同期減少18%。新北、高雄與台南市稅收衰退幅度較大，六都中只有桃園維持正成長。

至於房地合一稅，6月實徵43億元左右，年減幅達35.3%，為連續第3個月出現雙位數下滑。其中，高雄、台南、台中及桃園的稅收縮水近五成，台北減幅16.5%，新北則小幅下降2.1%。

累計上半年房地合一稅收為237億元，年減幅度達19.1%。六都中僅新北市逆勢成長12.4%，其餘五都皆呈現超過兩成的下滑。

另值得注意的是，自去年元旦起，房地合一稅在扣除中央統籌分配後的餘額，專用於住宅政策與長照支出，由行政院依實際需要與財務狀況進行分配，且任何單一用途獲配金額不得少於該餘額的10%。

今年上半年撥入住宅基金金額達43億元，較去年同期成長61.7%。主因是撥入比例由去年10%提高至20%，顯見政府對住宅政策的財務支援力度明顯提升。

關鍵字：稅收房市土增稅房地合一稅契稅房產雲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房東裝監視器「對準廁所」規定一堆　男入住1月搬走：像坐牢

新加坡一名48歲男子與女友租下雅房生活，但兩人的房東給出諸多規定，包括不可使用客廳等，讓他半夜上廁所經過客廳時只能自備手電筒當作照明。不過最讓他不能接受的地方，是家中安裝3個監視器，其中一個對準廁所方向，時時刻刻進行監視並發訊息警告，讓他直呼像坐牢。

4小時前

房市經濟2因素衝擊！　美建商調降新屋比率創3年新高

美國全國房屋建築商協會（National Association of Home Builders, NAHB）最新調查顯示，受到經濟前景不明與房貸利率居高不下的影響，美國全國住宅建商對市場需求持續感到悲觀，並以近三年來最高比率調降新屋價格，顯示2025年美國住宅市場的壓力持續升高。

5小時前

限貸令衝擊！淡水房市「價穩量縮」　 交易數據曝光

中央銀行於113年9月實施第七波不動產選擇性信用管制（限貸令），希望能抑制房地產市場的過度炒作。新北市淡水地政事務所提供的統計資料顯示，政策實施前後半年間，淡水區整體房市交易量減少約38％，而成交均價則微幅上漲3.1％，呈現「價穩量縮」的特徵。

6小時前

法拍教父專攻不點交物件翻倍賺　原因曝光

「做生意要敢於冒險，膽子不夠大，永遠賺不到錢。」黃正雄在法拍市場專攻複雜的「不點交」物件，這類物件因法院不保證交屋，全要靠自己與現住人交涉，以取得房屋使用權，因此起拍價相當於市價打6折甚至更便宜，但逢低買進能創造高利潤，是黃正雄眼中的極品，在法拍淘金36年，如今拚出上億身價，「我要讓不起眼的黃土，也能變黃金。」黃正雄說。

8小時前

房市警報響！財部點名「4大關鍵」　三大房稅6月全跌

財政部10日公布6月全國稅收概況，與不動產交易相關的稅目全面下滑，其中房地合一稅年減幅度超過35%，跌勢最為明顯。主因在於房貸審核趨嚴、央行信用緊縮政策，加上美國關稅壓力與國際政治局勢動盪，使整體經濟前景充滿變數，民眾購屋意願明顯轉弱，房市買氣持續低迷。

8小時前

低薪租屋VS高薪置產　生活品質「關鍵是買房？」大票吵翻了

一名網友表示，常聽到人說不買房是不想降低生活品質，但仔細一看，這些人大多月薪不到5萬，生活開銷本就有限。他好奇反問，「買房的人如果是月薪25萬、房貸10萬，扣完也還有15萬啊！花個1/3就有前者的品質了吧？」認為不買房就有高品質生活根本說不過去。

8小時前

社區「有專屬餐廳」是加分還扣分？一票人吵翻了　長輩給評價

現在有不少建案，會推出各式各樣的公設吸引買氣。一名網友最近看房時發現，台中好幾個社區都有「專屬餐廳」，不禁好奇這是加分項還是扣分項；有趣的是，實際詢問多位長輩朋友，得到的都是正面評價，不過網上評論則以負評居多，讓她更混亂了。

9小時前

爸媽在台北有房「就不用努力了？」　網點出2關鍵：也沒用啊

如果爸媽在台北的精華區有房子，作為子女就不用太努力嗎？近日有網友發文表示，朋友常說，如果父母在大安、信義等區有房子，小孩就算不用很努力，仍然可以過得不錯，她以前覺得這樣的說法有點浮誇，但隨著年紀越來越大，又覺得好像可以理解了。貼文曝光後，引起討論。

9小時前

旁邊是「國中預定地」很多看房沒下文　他愣：學校變嫌惡點？

住家鄰近學校，本來應該是家長眼中的夢幻地段，沒想到竟成了買方眼裡的「嫌惡設施」？有住戶在表示，自己住在國中預定地正隔壁，卻常被潑冷水說「喔！不！那以後是國中的預定地」，讓他感嘆「應該是難賣了」。信義房屋專家認為，學校旁房價走勢其實「兩極化」，端看買方需求與物件條件。

11小時前

高雄預售VS中古價差曝光　前金、鼓山20坪小宅差400萬

高雄預售房價漲勢驚人，最高已經來到8字頭，根據房仲統計，高雄市預售屋5年內平均單價漲幅超過75%，相較之下中古屋價格顯得相對親民，其中價差幅度最大的前2名行政區，前金區、鼓山區的預售、中古屋價差約20萬元，20坪小宅就差400萬元，驚呆在地人。

14小時前

鄭恩地0修音唱〈Golden〉　坐著一歪頭就飆上去了...

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

桃園建商2億買護理之家　土開一..

買房族觀望！財部點名「4大關鍵..

房東裝監視器　男入住1月搬走：..

男友邀同居「每月付3000房租..

素地長租20年！　豐原房東給力..

爸媽在台北有房就不用努力了？網..

1個月只賣5戶！　彰化5月預售..

何世昌／房市降價潮撿便宜　小心..

台中進入大捷運時代！　7大路線..

旁邊是國中預定地　他曝：很多看..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房東裝監視器　男入住1月搬走：..

房市經濟2因素衝擊！　美建商調..

限貸令衝擊！淡水房市影響曝光

法拍教父專攻不點交物件翻倍賺　..

買房族觀望！財部點名「4大關鍵..

低薪租屋、高薪置產「生活品質誰..

社區「有專屬餐廳」是加分還扣分..

爸媽在台北有房就不用努力了？網..

旁邊是國中預定地　他曝：很多看..

高雄預售VS中古價差曝光　前金..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366