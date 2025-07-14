戶戶總價破億　中台灣「最強兆元聚落」曝光

▲位於七期核心的頂級商辦地標「聯聚中雍大廈」，共73戶單位卻集結市值數兆元的企業群，堪稱台中最強「兆級聚落」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市商辦市場自2022年後，受到台商回流、廠辦分離、科技大廠進駐，進入轉骨階段。2020年，台中市頂辦單坪租金曾因衝不過千元，而被市場直呼被低估，不過直至今日，屋齡7年的豪辦「聯聚中雍大廈」每坪租金達2500元高標，「中信金控臺中金融大樓」單坪租金達1550元，連帶如「崇偉5A」也創下1500元租金。

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自2022年中國人壽砸120.5億元，買進豐邑集團位於七期市政路上的38層摩天商辦「豐邑A8市政核心」後，商辦市場不斷傳出佳績。七期預售商辦「允將TST台灣之鑽」，2024年出現一筆總價2.3億元交易案，拆算每坪價高達107萬元，成為中台灣史上第一個單價突破百萬元的商辦。

不過，最強豪辦「聯聚中雍大廈」73戶單位，集結總計市值數兆的大咖企業，則堪稱台中最強「兆級聚落」。「聯聚中雍大廈」由台中「豪宅一哥」聯聚建設投資興建，2015、2016年左右開賣，正是房地產前波不景氣之時，但因地段稀缺、門檻高昂，被視為大咖企業主適配的總部基地。根據實價揭露，近1年成交均價每坪75萬元、最高成交單價則來到90萬元，戶戶總價則皆突破億元。

經查，不論是買進或是租賃，入主該棟企業包含多家上市櫃金控與科技集團、重量級建設、跨國投資公司等，如玉山金控、統一集團關企，中台灣傳產龍頭如帝寶工業、億豐綜合工業、振鋒企業。就連付租能力強的UBS瑞士銀行，也已進駐。

單純以資本額來看，該棟樓的進駐企業總資本額超過5千億元「這類型的頂辦產品，訴求的從來不是坪數或密度，而是企業格調與市場定位。」高力國際業主代表服務部董事黃舒衛說。

▲這類型的頂辦產品，訴求的從來不是坪數或密度，而是企業格調與市場定位。（圖／記者詹宜軒攝）



值得一提的是，迥異於北市頂辦，多以「租金」作為門檻篩選進駐者，但台中市場主打「服務內容」與「圈層品質」，聯聚透露：「目標是服務10個身價超過3000萬的高端企業客戶，而非服務1千位身價300萬元的使用者。」

▲七期從住宅到商辦，都存在很特殊的生態圈，這種現象不是偶然，而是七期長年形成的價值共識。（圖／記者陳筱惠攝）

七期資深房仲廖香婷說：「在政策推動區域均衡發展的背景下，台中豪辦市場顯然與北台灣分庭抗禮。」

廖香婷補充：「七期從住宅到商辦，都存在很特殊的生態圈。就像專為一小群擁有絕對財富與品味的人所量身打造，住宅市場如此，商辦市場更甚。」

據了解，聯聚建設的第三棟商辦也將在第四季進場，找來國際建築師事務所ACPV，基地面積1928坪、總銷220億元，位於市政北二路，坪數規劃60、80、100坪。廖香婷說：「預估單坪百萬元是基本。」