ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

2000萬內捷運宅！　這2站5字頭就可入手

現階段房市走緩，價格逐漸鬆動，自住民眾應多看屋，掌握議價優勢。

▲現階段房市走緩，價格逐漸鬆動，自住民眾應多看屋，掌握議價優勢。

圖文／鏡週刊

限貸令衝擊房市信心，交易僵化之際，是自住客出手的好時機，但仍需謹慎，專家建議，軌道就是王道，沿著捷運線以平日習慣的生活商圈為圓心，向外多坐幾站，可用親民價買到高CP值的好宅，本刊精選雙北2大捷運站點，擁有雙軌交會利多，又是房價凹陷區，民眾可掌握議價優勢，卡位潛力熱區。

市場氛圍轉冷，屋主為求成交而讓出更多空間，房市已從賣方市場轉為買方市場，據永慶房產集團內部數據統計可發現，議價空間正在鬆動，今年5月以來，七都成交議價率持續擴大，來到9.8％～13％相對高檔位階，議價幅度以北市13％、新北12％、台南市11.9％位居前3名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而房仲也統計，近1年來雙捷交會站買氣爆棚，景安站、新埔民生站破千件交易，平均每天成交3件，可見「軌道就是王道」，民眾可掌握雙軌優勢，卡位房價凹陷區，聰明省荷包。

1、頭前庄站：最平價的雙捷交會站

尖峰時間來到雙捷運交會站的頭前庄站，主要幹道思源路上車水馬龍，一號出口的衛福部台北醫院形成熱鬧的生活商圈，各式商家林立。

「我們這裡是工業區起家，以舊公寓居多，5字頭就能卡位交通熱點，一次打包雙捷運線，前幾天我才剛賣掉一間公寓。」住商不動產新莊頭前加盟店店東張世芳說，這裡四通八達，上大漢橋就到板橋，搭環狀捷運線的下一站幸福站，同條件的公寓產品，相較頭前庄站每坪高出5萬元，可見在該區購屋CP值高，適合小資族。

以大台北所有的雙捷交會站點來看，以頭前庄站的房價最親民，單價每坪50.6萬元，總價2,000萬元以內的舊公寓或電梯大樓，中古屋選擇多。

雙捷運交會點中，頭前庄站是最平價的捷運站，交通四通八達。

▲雙捷運交會點中，頭前庄站是最平價的捷運站，交通四通八達。

2、龍山寺站：捷運+台鐵交通熱點

近年北北基桃生活圈更加緊密，擁有台鐵的捷運站點越來越受青睞，統計台鐵熱門站點的交易量，捷運龍山寺站所屬的萬華車站，以358件排名第2，僅次於汐科車站的363件；而位於龍山寺站附近房子的每坪均價65.7萬元，等於是6字頭入主北市門牌。

「以艋舺大道為界，萬華區分為北萬華、南萬華，捷運龍山寺站所屬的『北萬華』擁有雙軌優勢，而青年公園所屬的「南萬華」，3年後將有捷運萬大中和線行經，全區都被軌道包圍，整體交通便利性大幅提升。」中信房屋西門加盟店店長黃崇豪認為，萬華車站BOT案有大型商場、辦公大樓進駐，就業人口也將帶動居住需求。

龍山寺所屬的「北萬華」被軌道包圍，交通便利性、商圈成熟度都大幅提升。

▲龍山寺所屬的「北萬華」被軌道包圍，交通便利性、商圈成熟度都大幅提升。

避開商業氣息濃厚的華西街、廣州街商圈，龍山寺站另一端的大理街是純住宅，居住環境佳，公寓產品每坪單價55～60萬元，電梯大樓站上7字頭，值得首購小家庭入手。


更多鏡週刊報導
強台幣概念股1／美元指數月線M頭來了　新台幣續爆衝9檔概念股進補
強台幣概念股2／強台幣助攻食品股嗨翻　這檔今年來強漲4成法人大買
達人這樣買神山3／「傳家寶一張都不賣」　陳威良抱緊龍頭股上看3000元

關鍵字：鏡週刊房產雲捷運宅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

2000萬內捷運宅！　這2站5字頭就可入手

限貸令衝擊房市信心，交易僵化之際，是自住客出手的好時機，但仍需謹慎，專家建議，軌道就是王道，沿著捷運線以平日習慣的生活商圈為圓心，向外多坐幾站，可用親民價買到高CP值的好宅，本刊精選雙北2大捷運站點，擁有雙軌交會利多，又是房價凹陷區，民眾可掌握議價優勢，卡位潛力熱區。

26分鐘前

這才叫搬家！女出動摩托艇「整間漂浮帶走」畫面曝光

馬來西亞沙巴一名女子搬家的方式相當特別，因為她出動小型摩托艇，把整棟房屋順水漂浮數公里至鄰近村落，生動詮釋「搬家」一詞。消息曝光後，許多網友對於如何漂浮搬家感到好奇，引發討論。

13小時前

岡山社宅趕2026年完工　625戶含3種房型

位於高雄市岡山區「大鵬九村社會住宅」日前正在進行混凝土澆置作業，據了解該案在完工後可提供625戶居住單元，目前整體工程進度達47.73%，稍微落後預期，施工團隊正積極趕工，力求在2026年1月追平進度，如期於同年7月完工。

14小時前

車位高度不足「車門難開」　桃園男怒告！建商駁：他親自選的

桃園一名陳姓男子111年與建商簽約，買下房屋以及位於地下2樓的停車位，該車位價金為115萬元，未料點交後陳男卻發現車位位於連接地下1樓的車道下方，導致高度過低，休旅車門無法正常開啟，明顯存在瑕疵，因此提告建商，請求賠償車位價值減損43萬1460元、以及3年法定遲延利息6萬4719元，共計49萬6179元。桃園地院法官審理後，駁回陳男請求，判決建商免賠。可上訴。

14小時前

建商落跑爛尾樓頻傳　地產專家教1招「花20元避雷」

近期全台頻傳預售屋建案因建商財務危機而成為「爛尾樓」，讓不少準購屋族人心惶惶。正業地政士聯合事務所所長鄭文在指出，民眾最應關注的不是預售合約內容，而是建案基地的土地負債情況。他建議，消費者應花20元至任一地政事務所調閱土地謄本，掌握抵押權設定資訊，才能有效避開高風險建案。

16小時前

拔插頭省電費？專家曝「拔錯恐花更多」　建議從3電器下手

許多人為了節省電費，會在不使用電器時拔掉插頭，不過專家提醒，並非所有電器都適合頻繁拔插，若操作不當，反而可能導致設備損壞，若真要拔插頭省電，可從電視機、電腦、冷氣機下手。

16小時前

2大密技攻下2400件法拍屋　73歲拚出上億身價

73歲的黃正雄在法拍界打滾36年，經手逾2,400件房屋、土地、持分等物件，疑難雜症都能化解，被房地產同業封為法拍教父，「一般人會恐懼法院、法官，不敢投入法拍市場，其實越少人做的生意，利潤越高。」黃正雄說，出來做生意要選對行業且有利可圖，才能致富，而房地產行業中，法拍屋的起拍價是市價打6～8折，價差空間大，多年來他看準黃金地段、逢低買進，拚出上億身價。

16小時前

三蘆房市交易量跌75%　「熱點大公開」專家揭首購新寵

買賣實價登錄資料顯示，三重和蘆洲區的交易量縮減約75%，交易量萎縮與房價拉鋸，再加上新青安房貸政策，「總價1500萬元以下的低總價物件」成為首購族的焦點。三重地政事務所主任許才仁也提醒，民眾在購屋時除了篩選各項條件外，應於事前審慎評估符合自身財務能力與房貸負擔能力。

17小時前

女力崛起！5年增逾3.6萬土地擁有者　品牌建商搶推友善設計

隨著家庭購屋結構轉變，女性購屋者的參與度持續升高，不僅在看屋、比較到最終決策過程中扮演關鍵角色，甚至成為置產主導者。根據數據，全台女性獨立擁有土地，5年間增加逾3.6萬人。在「她經濟」趨勢下，中部不少品牌建商，轉向貼近女性需求的產品設計。

17小時前

台中大雅預售屋「破6字頭」！他嘆學弟難了：難怪大家都想躺平

台積電規劃在中科台中二期園區設立新廠，計畫投資上兆元打造先進製程產線，大雅作為中科園區門戶首站，受惠明顯，地價與房價雙雙水漲船高。就有網友發現大雅已經有預售案飆破6字頭，不禁直呼「是要逼死誰啦？學弟越來越難買房了，難怪大家都想躺平了。」

17小時前

GD台北開唱DAY3　中文撩：我也愛你

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

男友邀同居「每月付3000房租..

車位高度不足「車門難開」　桃園..

拔插頭省電費？專家曝「拔錯恐花..

高雄「最擠區」每公里住2.5萬..

62年老牌西餐廳常客老化　老闆..

寶佳降價15~20%是空包彈！..

解約潮來襲　2大屯區淪預售「重..

想住淡水新市鎮　網點名1類人可..

建商留爛尾　專家1招「花20元..

贊助兒「500萬頭期款」卻鬧翻..

ETtoday房產雲

最新新聞more

2000萬內捷運宅！　這2站5..

這才叫搬家！女出動摩托艇「漂浮..

岡山社宅趕2026年完工　62..

車位高度不足「車門難開」　桃園..

建商留爛尾　專家1招「花20元..

拔插頭省電費？專家曝「拔錯恐花..

2大密技攻下2400件法拍屋　..

三蘆房市交易熱點曝　揭首購新寵

女力崛起！5年增逾3.6萬土地..

台中大雅預售「破6字頭」！他嘆..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366