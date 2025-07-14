2000萬內捷運宅！　這2站5字頭就可入手

▲現階段房市走緩，價格逐漸鬆動，自住民眾應多看屋，掌握議價優勢。



圖文／鏡週刊

限貸令衝擊房市信心，交易僵化之際，是自住客出手的好時機，但仍需謹慎，專家建議，軌道就是王道，沿著捷運線以平日習慣的生活商圈為圓心，向外多坐幾站，可用親民價買到高CP值的好宅，本刊精選雙北2大捷運站點，擁有雙軌交會利多，又是房價凹陷區，民眾可掌握議價優勢，卡位潛力熱區。

市場氛圍轉冷，屋主為求成交而讓出更多空間，房市已從賣方市場轉為買方市場，據永慶房產集團內部數據統計可發現，議價空間正在鬆動，今年5月以來，七都成交議價率持續擴大，來到9.8％～13％相對高檔位階，議價幅度以北市13％、新北12％、台南市11.9％位居前3名。

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而房仲也統計，近1年來雙捷交會站買氣爆棚，景安站、新埔民生站破千件交易，平均每天成交3件，可見「軌道就是王道」，民眾可掌握雙軌優勢，卡位房價凹陷區，聰明省荷包。

1、頭前庄站：最平價的雙捷交會站

尖峰時間來到雙捷運交會站的頭前庄站，主要幹道思源路上車水馬龍，一號出口的衛福部台北醫院形成熱鬧的生活商圈，各式商家林立。

「我們這裡是工業區起家，以舊公寓居多，5字頭就能卡位交通熱點，一次打包雙捷運線，前幾天我才剛賣掉一間公寓。」住商不動產新莊頭前加盟店店東張世芳說，這裡四通八達，上大漢橋就到板橋，搭環狀捷運線的下一站幸福站，同條件的公寓產品，相較頭前庄站每坪高出5萬元，可見在該區購屋CP值高，適合小資族。

以大台北所有的雙捷交會站點來看，以頭前庄站的房價最親民，單價每坪50.6萬元，總價2,000萬元以內的舊公寓或電梯大樓，中古屋選擇多。

▲雙捷運交會點中，頭前庄站是最平價的捷運站，交通四通八達。

2、龍山寺站：捷運+台鐵交通熱點

近年北北基桃生活圈更加緊密，擁有台鐵的捷運站點越來越受青睞，統計台鐵熱門站點的交易量，捷運龍山寺站所屬的萬華車站，以358件排名第2，僅次於汐科車站的363件；而位於龍山寺站附近房子的每坪均價65.7萬元，等於是6字頭入主北市門牌。

「以艋舺大道為界，萬華區分為北萬華、南萬華，捷運龍山寺站所屬的『北萬華』擁有雙軌優勢，而青年公園所屬的「南萬華」，3年後將有捷運萬大中和線行經，全區都被軌道包圍，整體交通便利性大幅提升。」中信房屋西門加盟店店長黃崇豪認為，萬華車站BOT案有大型商場、辦公大樓進駐，就業人口也將帶動居住需求。

▲龍山寺所屬的「北萬華」被軌道包圍，交通便利性、商圈成熟度都大幅提升。

避開商業氣息濃厚的華西街、廣州街商圈，龍山寺站另一端的大理街是純住宅，居住環境佳，公寓產品每坪單價55～60萬元，電梯大樓站上7字頭，值得首購小家庭入手。



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