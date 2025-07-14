上半年房地合一稅年減19%　新北不減反增

▲上半年個人房地合一稅收237億元，年減19%。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

上半年個人房地合一稅收237億元，年減19%。觀察各縣市表現，六都中除了新北不減反增，其他五都都呈現2成以上衰退。信義房屋專家表示，稅收減少，主要是房貸政策影響及民眾對於房市預期風向改變，導致買賣意願趨於保守。

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高 銀行偏愛一類人放款

[廣告]請繼續往下閱讀...

財政部最新資料顯示，今年上半年個人房地合一稅收237億元，年減19%。觀察最新6月數據，稅收為42.55 億元，更較去年同期大幅下滑 35%

若以區域來看，上半年個人房地合一稅收除新北市仍成長，其餘五都年衰退幅度達2成以上，其中尤以雙北以南減幅最為劇烈，年減幅度都達4成以上，顯示房市交易動能明顯趨緩。

▲上半年六都個人房地合一稅收金額變化。（圖／信義房屋統計）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「整體房地合一稅收減少，還是反映出近期房市景氣冷靜、交易件數萎縮，主要是房貸政策影響及民眾對於房市預期風向改變，導致買賣意願趨於保守。」

至於新北不減反增，房市專家何世昌表示，近年來新北房價漲勢穩定，第一環地區都出現新案單價破百萬元交易，也帶動中古屋房價以及買氣，此外新北作為全台人口最多的縣市，首購、換屋需求穩，還有北市外溢客戶，因此房市也相對有支撐。

曾敬德補充：「現在房地合一稅滿20%的屋主越來越多，適用房地合一稅的屋主反而變多，另外近年的房價大漲也是帶動稅收的主要原因之一，建議民眾在使用400萬元免稅額或重購退稅時，都要充分了解相關節稅條件與規定。」

曾敬德補充：「由於個人房地合一稅收金額可觀，民眾也會利用重購退稅或者連續設籍持有滿6年的條件節稅，建議除了要完全符合規定外，也要將交易時或者裝修等相關單據都留好，才能夠聰明節稅。」

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高 銀行偏愛一類人放款

信義房屋更多相關新聞