在地眼中「最恐怖樓」現3字頭交易　房仲吐實：不敢經營

▲台中市中區的「金殿888」大樓，被網友譽為「台中最恐怖的一棟樓」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

被網友譽為「台中最恐怖的一棟樓」就位於中區的「金殿888」大樓，一名網友在臉書「路上觀察學院」發文引起討論，實際上該棟樓2025年房價卻創下有史以來最高單價33.89萬元，連不少房仲都直言：「這棟我不願經營！」。

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一名網友在社群發文分享「全台中最恐怖的樓！金殿888」引發討論，但其實吸引不少住客跳出來分享真實居住感受，就有網友說：「我住金殿888都19年了，這房子除老舊看起來有點髒其他沒怎樣啊！」、「到底哪棟大樓沒（跳樓、上吊、情殺、自殺、病死的），有人覺得恐怖，我倒是不覺得，反而沒房遮風避雨更恐怖」。另外也有住客細數優勢，直言：「管理中心還有飲水機，投幣洗衣場，垃圾有子母車」

不過，也有曾經的住戶表示：「第一天搬進去半夜有人當空中小飛俠，然後搬到16樓、遇到同棟14樓掛肉粽，還直接用電梯送下樓，後來我每天半夜發高燒，白天去上班就沒事，住了2年就搬走了。」

也有網友從古早時代說起：「這棟是以前的酒店，最有名的是一個酒家小姐被騙感情，從樓上跳下來，摔在木瓜牛奶攤位旁邊。」

▲「台中最恐怖的一棟樓」，1月剛有一間11坪套房交易，創下歷史新高單價33.89萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

21世紀不動產資深經理沈政興說明：「以該棟建築來說，過去最低價每坪約4、5萬元，但不動產以長期來說仍是有增長空間，該棟樓近1年成交均價落在25萬元，今年1月剛有一間11坪套房創下歷史新高單價33.89萬元，不過總價落在380萬元，是屬於低總價、高單價物件。」

沈政興也透露：「因為該棟樓租客多、出入複雜，因此有不少房仲並不太承接這個大樓。」

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示：「以中區來說，新案成交價站穩5字頭，中古屋價格站上3字頭，這類凶宅、事故多的社區，對於一般人來說避之唯恐不及，但目前該社區還有1字頭房價，至少是中古價的5折。反而因為房價便宜、出租報酬好，變成預算有限的購屋者少數能考慮的產品。」

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