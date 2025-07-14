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「1坪讓利20萬」口號發酵？　代銷曝三重左岸真實市況

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲代銷業者觀察，不少三重左岸買方不再只迷信小坪數轉手，而是鎖定中大坪數市場稀缺帶。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

三重左、右岸重劃區新案每坪價差約20萬元，左岸均價7字頭，也是近期造成話題的「讓利20萬元」個案的所在地，據市調銷售反應不錯。另外，同區代銷業者觀察，打炒房後已揮別過去短期投資，不少左岸買方不再只迷信小坪數轉手，而是鎖定中大坪數市場稀缺帶。

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房市不景氣，但新北市房價也悄悄進入「百萬時代」，包括新店、永和、中和、三重都在去年919第七波信用管制後，出現單價破百萬的新案，其中三重「潤泰CITY PARK」成交114.5萬元，震驚市場。

進一步觀察三重房市，「潤泰CITY PARK」屬於二重重劃區右岸，也就是捷運三重站商圈，而河堤另一頭則為左岸，也就是先前甲山林董事長祝文宇推出「市政帝寶」，喊出「讓利價」每坪砍20萬元造成話題的個案。

目前「市政帝寶」尚未出現實登，但據市調了解，該案買氣不差，在當前市況普遍不佳的環境中，表現算是相當不錯。價格方面，據祝文宇說法：「三重新案單價賣到100萬元，我們的案子先砍5萬元，再砍20萬元，每坪賣75萬元。」

另外，海悅業務部協理劉俊介指出：「當前整體市況較冷，但新北第一環剛性需求仍在，三重左岸近1年成交553戶，平均每月超過40戶，平均成交單價落在74.5萬元，其中甚至有個案成交達9字頭，顯示市場對此區發展具高度認同。」

劉俊介表示：「三重左岸、右岸同享交通，每坪價差20萬元，顯示三重左岸房價還在低基期，且未來還有許多建設將實現，翻轉街景，像是新北第二行政中心、東森電視總部、以及許多傳統公司廠房立體化。」

▲▼ 三重,左岸,潤鴻建築,鄭志隆 。（圖／記者項瀚攝）

▲三重左岸推案仍以中小坪數為主，幾乎都是10幾坪~30多坪格局。（圖／記者項瀚攝）

劉俊介進一步分析，三重左岸推案仍以中小坪數為主，幾乎都是10幾坪~30多坪格局，但觀察現在市場仍有不少有實力、有剛性需求的換屋客戶，鎖定中大坪數產品，而目前區域坪數規劃最大的就是「寶石承岳」，規劃45~58坪的3~4房格局，剛開案銷售反應佳。

「寶石承岳」專案經理陳一鴻補充，打炒房後已揮別過去短期投資，而是轉向長期置產，不少買方不再只迷信小坪數轉手，反而重視產品實用與家庭成長空間，卡位中大坪數市場稀缺帶，在雙北百萬房價壓力持續擴大之際，左岸仍有合理進場空間。

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關鍵字：三重左岸重劃區房價7字頭市政帝寶海悅寶石建設寶石承岳坪數

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