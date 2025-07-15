全台唯一牛蛙鍋開幕2年突熄燈　房東秒開25萬招租

▲全台唯一主打牛蛙拌鍋的「爆爆蛙」，位於高雄高鐵特區，7月初無預警歇業，不少撲空的在地人都相當傻眼。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
全台唯一主打牛蛙拌鍋的「爆爆蛙」，位於高雄高鐵特區，開幕滿2年，6月底才剛在粉專宣布推出各式周年慶活動，沒想到才隔幾天就無預警歇業，不少撲空的在地人都相當傻眼。在地透露，該店已開出25萬元重新招租。
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「爆爆蛙」主打全台第一家牛蛙拌鍋專賣店，強調具「香、辣、醇、厚」四重口感風味，招牌菜是「招牌爆爆蛙」，有原味和辣味兩種選擇。 這道菜被形容為「鹹酥雞版炸牛蛙」，強調其酥脆的外皮和鮮嫩的肉質，2023年開幕就大排長龍，許多愛嚐鮮的老饕都曾朝聖過。
▲該店目前已熄燈，不少常客都相當扼腕，屋主已重新招租。（圖／記者張雅雲攝）
沒想到臉書粉專6月底才剛在粉專宣布推出各式周年慶活動，7月初就無預警歇業，目前已熄燈，不少常客都相當扼腕，屋主已重新招租。根據租賃資料顯示，該店位於文學路，屬於高鐵特區，坪數為92.66坪，租金25萬元。
高鐵特區距離台積電設廠的楠梓產業園區、高鐵左營站都不遠，也有新光三越左營店，兼具地段與成熟商圈，對重視機能自住客來說，相當具吸引力，帶動區域房、地價雙漲。
▲大樓愈蓋愈多，帶進消費人潮，連帶提高消費力。（圖／記者張雅雲攝）
早期高鐵特區空地多，店面偏「無市」，現在大樓愈蓋愈多，帶進消費人潮，連帶提高消費力，重字輩路段、文學路等沿線商家林立，已有餐飲群聚效應，在租金上相對有撐，沿線以透天店面居多，地坪約20~30坪，月租金6~11萬元。
該區也有不少偏向網紅或話題性的餐廳，面臨的主要挑戰包括流行週期短暫以及高額租金壓力，當話題性消退後，客流量開始下滑，但固定的租金成本卻無法相應調整，形成經營上的沉重負擔。
|爆爆蛙小檔案
|位置
|文學路
|開幕時間
|2023年3月
|歇業時間
|2025年6月
|坪數
|92.66坪
|租金
|25萬元/月
|區域租金行情
|6~11萬
▲爆爆蛙店面小檔案。（ETtoday製表）
雖然高鐵商圈憑藉其交通樞紐地位，長期來看仍具備穩定的商業發展潛力，不過現階段人潮還在陸續進駐，部分不少屋主看好商圈未來發展性，開始提高租金，開價有行無市，拉長待租期。
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