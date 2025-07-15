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全台唯一牛蛙鍋開幕2年突熄燈　房東秒開25萬招租

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲全台唯一主打牛蛙拌鍋的「爆爆蛙」，位於高雄高鐵特區，7月初無預警歇業，不少撲空的在地人都相當傻眼。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台唯一主打牛蛙拌鍋的「爆爆蛙」，位於高雄高鐵特區，開幕滿2年，6月底才剛在粉專宣布推出各式周年慶活動，沒想到才隔幾天就無預警歇業，不少撲空的在地人都相當傻眼。在地透露，該店已開出25萬元重新招租。

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「爆爆蛙」主打全台第一家牛蛙拌鍋專賣店，強調具「香、辣、醇、厚」四重口感風味，招牌菜是「招牌爆爆蛙」，有原味和辣味兩種選擇。 這道菜被形容為「鹹酥雞版炸牛蛙」，強調其酥脆的外皮和鮮嫩的肉質，2023年開幕就大排長龍，許多愛嚐鮮的老饕都曾朝聖過。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該店目前已熄燈，不少常客都相當扼腕，屋主已重新招租。（圖／記者張雅雲攝）

沒想到臉書粉專6月底才剛在粉專宣布推出各式周年慶活動，7月初就無預警歇業，目前已熄燈，不少常客都相當扼腕，屋主已重新招租。根據租賃資料顯示，該店位於文學路，屬於高鐵特區，坪數為92.66坪，租金25萬元。

高鐵特區距離台積電設廠的楠梓產業園區、高鐵左營站都不遠，也有新光三越左營店，兼具地段與成熟商圈，對重視機能自住客來說，相當具吸引力，帶動區域房、地價雙漲。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲大樓愈蓋愈多，帶進消費人潮，連帶提高消費力。（圖／記者張雅雲攝）

早期高鐵特區空地多，店面偏「無市」，現在大樓愈蓋愈多，帶進消費人潮，連帶提高消費力，重字輩路段、文學路等沿線商家林立，已有餐飲群聚效應，在租金上相對有撐，沿線以透天店面居多，地坪約20~30坪，月租金6~11萬元。

該區也有不少偏向網紅或話題性的餐廳，面臨的主要挑戰包括流行週期短暫以及高額租金壓力，當話題性消退後，客流量開始下滑，但固定的租金成本卻無法相應調整，形成經營上的沉重負擔。

  爆爆蛙小檔案
位置 文學路
開幕時間 2023年3月
歇業時間 2025年6月
坪數 92.66坪
租金 25萬元/月
區域租金行情 6~11萬

▲爆爆蛙店面小檔案。（ETtoday製表）

雖然高鐵商圈憑藉其交通樞紐地位，長期來看仍具備穩定的商業發展潛力，不過現階段人潮還在陸續進駐，部分不少屋主看好商圈未來發展性，開始提高租金，開價有行無市，拉長待租期。

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關鍵字：高雄爆爆蛙高鐵特區歇業租金

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