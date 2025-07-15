夫妻共同持分大踩雷　2人首購資格瞬間歸零

▲去年9月央行祭出第七波信用管制後，第2屋貸款剩5成，連過去常見的夫妻共同持分購屋模式，在限貸政策下都大踩雷。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

去年9月央行祭出第七波信用管制後，第2屋貸款剩5成，對換屋族造成嚴重衝擊，連過去常見的夫妻共同持分購屋模式，在限貸政策下都大踩雷，信義房屋專家表示，共同持分一次消耗2人首購資格，導致換屋時會面臨第2屋的嚴格貸款條件。

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高 銀行偏愛一類人放款

[廣告]請繼續往下閱讀...

統計數據顯示，2023年第3季至2025年第1季共有36.3萬件房貸案件，但央行統計2023年6月至2025年5月間，銀行辦理換屋協處案件僅約2142件，佔比極低，甚至不到1%，凸顯限貸措施對換屋市場的實質影響。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常面對央行選擇性管制措施，會建議用沒有房貸的配偶名義申請，但早年市場上就盛行情侶或新婚購屋時，登記一人一半，沒料碰到信用管制一次用掉2個首購名額。

雖然為了避免影響換屋族群，央行也有放寬換屋族可以選擇填切結書一買一賣，只要換屋族1年內出售原有房產，不受第2屋限貸5成的限制，但面對現在銀行資金吃緊的狀況，銀行大多不願承接這類案件，畢竟還要貸後管理，回訪是否真的賣掉第1屋。

▲有民眾婚後因空間需求增加需要換屋，卻因共同持分登記觸及第2屋限制，最終選擇將房屋贈與給配偶。（圖／記者張雅雲攝）

曾敬德指出，有民眾婚後因空間需求增加需要換屋，卻因共同持分登記觸及第2屋限制，最終選擇將房屋贈與給配偶，讓沒有房貸紀錄的一方重新取得首購身分，以規避限貸措施的影響。

沒想到即使是夫妻換屋已經透過贈與方式，來取得較優惠的貸款條件與寬限期，但雙邊還款壓力加上新屋裝修費用，最終仍須出售舊屋才能維持財務平衡。

住商機構大南區協理林祺博分析，央行限貸措施不僅影響當前換屋市場，也改變民眾購屋登記策略。過去為保障雙方權益的共同持分登記，在限貸環境下反而成為未來換屋的絆腳石。

目前面對限貸政策，換屋族被迫採取各種因應策略，多採觀望心態，民眾乾脆先不購屋，以避免1年內要賣掉舊屋的售屋壓力，林祺博建議，在限貸環境下，換屋族更需要提前規劃，包括評估頭期款能力、爭取較優貸款條件等，甚至可以考慮先賣後買的方式，以避免不必要的麻煩。

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高 銀行偏愛一類人放款

信義房屋更多相關新聞