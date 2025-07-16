鋰電池廠爆炸燒出房價危機　在地：自住客現恐慌

▲「三元能源科技」位於高雄市小港區，14日工廠爆炸起火，足足燒了26小時，當地居民擔心有毒氣體外洩怒不可言。（圖／翻攝自高雄市消防局）

記者張雅雲／高雄報導

台泥旗下鋰電池製造商「三元能源科技」位於高雄小港區，日前工廠爆炸起火，足足燒了26小時，當地居民擔心有毒氣體外洩怒不可言，不但台泥股價曾跌至近期最低點23.3元，周邊房價也受影響，專家表示，小港以剛性買盤為主，自住客都擔心是否還有再度爆炸疑慮。

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三元能源科技高雄鋰電池廠是全台首例超級電池工廠，屬於台泥集團旗下，該廠位於高雄小港長春街，14日發生火警，大火延燒26小時，產生大量黑煙直衝天際，附近居民擔心有毒氣體外洩造成恐慌，有多名里長對三元能源風險控管表示大量不滿，也紛紛反對可能產生有害氣體的工廠鄰近住宅區。

高市府表示，該廠已列為公共危險物品高規列管對象，去年啟動4次聯合稽查。此次火警的火調與司法程序已同步啟動，進行成因釐清與責任調查。

儘管如此，台泥股價跌至近期最低點23.3元，周邊房價也受影響。住商不動產小港宏平加盟店店長丁晉偉表示，該廠位於舊小港生活圈，附近就是傳統舊聚落，並鄰近二林商圈及小港路、平和路等小港主要道路、捷運小港站等，生活機能相當便利。

▲舊小港生活圈，附近就是傳統舊聚落，並鄰近二林商圈及小港路、平和路等小港主要道路、捷運小港站等。（圖／記者張雅雲攝）

舊小港生活圈因發展早，區域屋齡偏高，透天住家屋齡多在30~50年，總價600~1000萬元，而舊公寓屋齡約30~40年，單價10~15萬元，新大樓不多，少數屋齡10年內大樓，成交價約25萬元上下。

丁晉偉表示，小港為封閉型生活圈，購屋族群以具地緣性的在地人為主，買方主要為中鋼、中船及臨海工業區等自住客。



在地仲介直言，此次爆炸事件對附近住戶及潛在買家造成心理衝擊，引來在地人對工業安全產生疑慮，十分擔心未來是否還會發生類似事故，帶動周邊房價議價空間擴大1成。

不過，也有在地人指出，小港本來就有不少工業區，長期而言房市基本面仍受就業機會支撐，對小港房市的實際影響程度，將取決於後續安全措施改善、政府監管機制強化，以及對相關產業的安全標準規範。

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