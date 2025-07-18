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台東市3大購屋熱區出列　在地房仲：新屋房價還是很硬

▲▼ 台東市 。（圖／東森房屋提供）

▲台東市有3大購屋熱區，分別是大豐地區、清榮段重劃區、美術館商圈。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台東報導

台東市有3大購屋熱區，分別是大豐地區、清榮段重劃區、美術館商圈。在地房仲表示，這3區預售、新古屋房價沒有鬆動下跌，價格還是很硬，但反觀台東市中古屋已出現10~20％的修正。

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東森房屋台東加盟店副理李宥岑表示，台東舊火車站屬傳統蛋黃區，機能性佳，但已變成以觀光為主的商圈，房市方面有3大熱區，皆位於台東市中心邊緣，分別是大豐地區、清榮段重劃區、美術館商圈，有較多的新社區。

首先，李宥岑介紹：「大豐地區有許多新大樓落成，成交單價約在33萬元，2房車總價介於980~1100萬元，預售單價則約35萬元，生活機能不錯，距離市場、醫院都近，也因為該區房市反應佳，並開發相對飽和，在周圍也有新的重劃區正在整治中。」

第二是清榮段重劃區，李宥岑介紹：「該區就是新火車站的位置，具火車交通機能，但土地供給還是相對多，仍在開發初期階段，區域以透天別墅案為主，以屋齡5年內、地坪25坪、建坪30~35坪的物件來說，總價約在1700~1800萬元左右。」

第三是美術館商圈，李宥岑介紹：「該區緊鄰台東市蛋黃區，生活機能也最齊全，規劃不少坪數較大的社區大樓，目前以預售大樓推案為主，成交單價約在35萬元，以常見的3~4房產品為例，總價抓在1400萬元以上。」

▲▼ 台東市 。（圖／東森房屋提供）

▲台東市當地剛性需求強，許多年輕人都希望購置新房子。（圖／東森房屋提供）

買盤方面，李宥岑表示：「台東市當地剛性需求強，許多年輕人都希望購置新房子，預算有限的買2房大樓、預算充裕一點的就選別墅或3、4房大樓，此外還有公務員、外來退休族也都是主要的買方族群。」

當前房市大環境不佳，台東市況如何？房價有下跌嗎？李宥岑表示：「整體交易量縮，但由於建商沒有降價，預售價不跌，也使得新古屋的屋主對價格仍頗具堅持，成交價雖然沒有續漲，但也沒有鬆動的跡象。」

不過，李宥岑提到：「早年取得成本相對低的中古屋屋主，就比較可能出現讓利心態，觀察打房後台東市中古屋出現10~20%的價格修正。」

▲▼ 台東市 。（圖／東森房屋提供）

▲李宥岑表示，台東市預售、新古屋房價穩，但中古屋已出現10~20%的價格修正。（圖／東森房屋提供）

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關鍵字：台東房價買房東森房屋李宥岑大豐地區清榮段重劃區美術館商圈

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