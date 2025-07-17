北屯14期土地成交跌破公告現值　地主：撐不下去了！

▲在中部素有「重劃區之王」之稱的台中北屯區14期重劃區，上半年土地市場陷入冰封期。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

打房打到見骨！在中部素有「重劃區之王」之稱的台中北屯區14期重劃區，上半年土地市場陷入冰封期。根據實登統計，北屯區都市土地交易總金額、面積雙雙腰斬，整體交易總額大減86%、總面積也縮水82%。其中14期重劃區更出現土地成交價跌破公告現值，地主直言：「真的撐不下去了。」

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內政部資料顯示，2025年上半年北屯區都市土地交易僅108筆，與去年同期的275筆相比驟減6成、總金額從331億元暴跌至僅45億元，總交易面積也從6.3萬坪萎縮至僅1.1萬坪，呈現全面急凍態勢。

14期土開房仲王裕榮指出：「市場觀望氣氛濃厚、建案銷售速度放緩，過去積極購地的開發商紛紛踩煞車，千坪以上大宗交易幾乎消失，買方結構也轉向自用或置產型的高資產族與台商企業。」

「黃金角地仍具稀缺性，但只要面寬不足、條件稍差，就只能靠降價來博關注。」王裕榮進一步指出，部分土地甚至賣出價格低於公告現值，地主還得自行負擔高額土地增值稅，「打到見骨，一點都不誇張。」

以14期美和段為例，公告現值5年內上漲逾5倍，從2020年每坪約9萬元漲至2025年的55萬元，光土增稅成本就逼近每坪10萬元，再加上市場議價壓力，讓地主進退兩難。

儘管如此，春耕不動產總經理張維良說明：「其實14期長期發展不看淡。隨著台中巨蛋、漢神洲際百貨進駐時程推進，14期六大區段中，仁平段、美和段開發最成熟，人口逐漸移入，也吸引商業機能成型，松竹路、山西路與崇德十路可望成為未來商業核心。」

▲14期千坪以上大宗交易幾乎消失，買方結構也轉向自用或置產型的高資產族與台商企業。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，洲際段、敦和段也因地段優勢與重大建設題材，吸引台商、金融業、傳產企業搶進。2月份洲際段、環中段的土地標案就有多筆成交，市場更傳出有企業租地打造迷你商場、自己開店或分租收租，做為「試水溫」的策略操作。

對於仍處於觀望期的市場，王裕榮強調：「土地是有生命的，不會只有一種樣子。」他表示，目前14期雖多數區塊已無時程獎勵，但仍有部分持有建照或容積獎勵的地塊具備操作空間，只要策略對、時機到，仍可在寒冬中找到機會。

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