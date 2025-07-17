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藤井樹饅頭店8月將熄燈　在地：應與租金無關

▲▼ 藤井樹,武廟 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台灣知名網路作家「藤井樹」在高雄武廟商圈開店，曾吸引五月天主唱阿信大讚「意圖使人發胖」，沒想到才開幕2年，突宣布8月5日將結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台灣知名網路作家「藤井樹」在高雄武廟商圈開設烤饅頭店「蒜泥雖小」，曾吸引五月天主唱阿信大讚「意圖使人發胖」，沒想到才開幕2年，突宣布8月5日將結束營業，掀粉絲最後打卡熱潮。據查，月租金為1.9萬元，信義房屋專家表示，該區商家林立，待租期都不長。

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台灣知名網路作家「藤井樹」2023年9月在高雄武廟商圈開設烤饅頭店「蒜泥雖小」，主打台灣第一家烤饅頭、炒泡麵專賣店，招牌就是烤饅頭，甚至連五月天主唱阿信都曾在Instagram上分享在演唱會後台準備的美食烤饅頭，並以「可怕的後台美食」、「意圖使人發胖」來形容。

▲▼ 藤井樹,武廟 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該店主打台灣第一家烤饅頭、炒泡麵專賣店，對照招牌烤饅頭單顆39元計算，若先不計其它成本，幾乎是日售17顆就能打平。（圖／記者張雅雲攝）

沒想到藤井樹突在粉專宣布，將在8月5日結束營業，並自曝從開店到結束約莫剛好是2年時間，目前也開始轉賣店內設備。引來大量網友不捨，還有網友留言「我們不要關，好嗎？」、「吃了3次還沒遇到藤井樹，期待再見」、「去高雄獨旅時吃過1次，有幸見到樹大，還幫我簽書拍照」，也有網友直接敲碗「這麼好吃，有沒有考慮之後再重新營業呀」。

而藤井樹之前也在本名吳子雲的粉專透露，「3台大型烘焙烤箱只能用1台，開第2台就會跳電！當初跟大樓管委會溝通不答應增電，這也是為什麼阿信推薦後，做不出來的原因，店本身的體質就不夠好，這也是我該學到的，找店面時要問好水電的資訊，才能找到適合自己需求的店。」

▲▼ 藤井樹,武廟 。（圖／記者張雅雲攝）

▲武廟商圈具有優越的生活機能，除武廟路、大順路店家多外，也有相當方便採買的武廟市場。（圖／記者張雅雲攝）

根據租賃實登顯示，該店坪數26.48坪，租金1.9萬元，對照招牌烤饅頭單顆39元計算，若先不計其它成本，幾乎是日售17顆就能打平，在地房仲預估，停業應與租金無關，有在地人透露是因租約到期。

信義房屋文化店業務施孚穎表示，武廟商圈具有優越的生活機能，除武廟路、大順路店家多外，也有相當方便採買的武廟市場，距離捷運五塊厝站、國道1號也近，離未來的高雄LALAPORT也不遠，生活機能相當發達。

該區是高雄發展較早的區塊，原本人口就多，機能相當成熟，光是中古屋市場，交易量能就十分穩定，房價抗跌性強。店面市場以透天厝為主力產品，大樓店面因空間限制較不受青睞。透天店面地坪多為20-35坪，換算地價成交價單坪約落在每坪100~110萬元之間。

  蒜泥雖小
位置 高雄武廟商圈
開店時間 2023年9月
結束營業 2025年8月
坪數 26坪
租金 1.9萬/月
老闆 藤井樹

▲藤井樹烤饅頭店小檔案。（ETtoday製表）

大樓店面由於實際可以使用坪數偏小，約15-25坪，難以滿足餐飲業者需求，成交價格約在每坪45～55萬元，也有業者選擇承租2間相鄰樓店以擴大營業空間。

該區屋齡30~40年華廈，成交單價約15~25萬元、大樓約19~25萬元，屋齡5年內的小坪數產品，單價可達40萬元以上。施孚穎說：「武廟商圈受惠鄰近開發案，加上可串聯文化中心商圈，預期整體區域價值將持續提升。不過，受到國際政經情勢影響，目前買氣確實有所下滑，約有半數看房客戶因資金考量而暫緩購屋計畫。」

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關鍵字：烤饅頭作家武廟商圈結束營業藤井樹五月天阿信信義房屋

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