高雄女買30年中古屋！天花板遍布上千蛀蟲孔　防治師：至少10年了

▲劉女交屋後發現天花板上遍布上千個蛀蟲孔洞。

記者莊智勝／高雄報導

高雄市一名劉姓女子112年向郭姓男子購入一處中古屋，未料交屋後卻發現天花板遭蛀蟲嚴重蛀蝕，遍布上千個蛀蟲孔洞，且有水泥剝落、鋼筋裸露情形，影響居住安全，因此請求前屋主郭男負起瑕疵擔保責任，提告並求償除蟲費用4萬4000元、天花板拆除補土油漆費用3萬3000元，減少買賣價金共7萬7000元。高雄地院法官審理後，判郭男應給付劉女4萬4000元為適當。全案仍可上訴。

判決書內容指出，劉女112年12月17日以總價新台幣562萬元向郭男購入該處位於高雄的房屋，郭男還在標的物現況說明書上勾選系爭房屋鋼筋無裸露，保證無此瑕疵；未料113年2月交屋後，劉女即發現天花板有大量蛀蟲，且水泥剝落、鋼筋裸露，影響居住安全，要求郭男負起瑕疵擔保責任，並求償除蟲費用4萬4000元、天花板拆除補土油漆費用3萬3000元，合計共7萬7000元。

對此，郭男則否認房屋天花板有蛀蟲及水泥剝落、鋼筋裸露等情形，並表示該屋在出售時屋齡已30年，他不可能保證天花板無鋼筋裸露之瑕疵，他因不知情，所以在標的物現況說明書上勾選「鋼筋無裸露」，並無劉女所指保證無瑕疵一事，且雙方又於113年2月簽訂契約內容變更合意書，劉女同意免除他瑕疵擔保責任，且劉女未於交屋後6個月內告知瑕疵，應認為不得請求他負責，因此請求法官駁回。

法官審酌，劉女提供的照片中，天花板木材裝潢有數量甚多、密集的黑色小孔洞，且從事病媒蚊防治師的林男到場作證，表示他曾到該屋兩次，起初劉女以為是有白蟻，但他到場查看後未見蟻道，因此確定是蛀蟲，該屋共有3間房間，其中2間狀況較輕微，但最裡面的房間情況非常嚴重，推斷應是當初裝潢時木材施作前未以煙劑除蟲，因此研判該情形存在至少10年以上，最裡面的房間至少有1000個蛀蟲洞，代表蛀蟲已經存在很長時間，且蛀蟲存在，人在屋內就會聽到啃咬木材的聲音，長期持續可能造成木材裝潢脆化，足以影響居住安全。

此外，水泥剝落、鋼筋裸露部分，目前劉女已雇工將裸露處用土補起來，且重新上漆，觀之照片及證人說詞，難以確認此一情形存在多久，而該屋屋齡已超過30年，而劉女未能舉證交屋時即有水泥剝落、鋼筋裸露之瑕疵，因此就此部分請求修繕費用不予准許，僅判郭男應賠償除蟲費用4萬4000元。全案可上訴。

