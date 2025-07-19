連速食店都沒有！他好奇「偏鄉新透天」誰買　一票反讚最佳解

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友好奇，許多買房族堅持要「地點」，但他發現，就算在沒有咖啡廳、速食店的偏鄉地區，仍常看到全新透天在賣，忍不住好奇「會買的是哪些人？」引發熱論。對此，信義房屋專家表示，偏鄉透天買氣雖無法與市區相比，但對特定族群仍具吸引力，像是在地自住族、退休族、自營業者或返鄉置產者等等。

有網友在PTT的home-sale板發起閒聊，「買偏鄉全新透天是哪些人？」首先，他對於偏鄉的定義是沒有知名連鎖速食店、咖啡廳。接著他說道，「現在資訊這麼發達，大家都知道買房子要買Location、Location、Location。為什麼有人還是會買在偏鄉？」讓他更疑惑的是，「偏就算了，還是全新，不怕套在最高點嗎？是眼光獨到嗎？」

會買偏鄉全新透天的都是哪些人？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發討論，「就是有人偏愛透天」、「偏鄉都是透天啊！華廈或大樓很少」、「我爸在偏鄉重劃區中心買地自建，弄快4000。隔壁也自建，附近建地都他家族的」、「我新竹縣關西鎮買一千二，現在這邊全新透天開價沒低於兩千的」、「以前林口透天也算偏鄉吧？現在覺得當時買的人眼光超好」、「 需要大一點空間的買家，蛋白甚至蛋殼的透天就是最佳解。」

還有人表示，「大家對於location定義不同，你要賣好價錢的地點，他只要環境清幽放眼是藍天白雲」、「真正偏到不行的根本沒多少新案子讓你買」、「在地人、退休人啊，不然哩？市區買老公寓漏水壁癌，或買10多坪住鳥籠，人家是住全新透天，養花養草愛怎麼弄都有空間」、「其實很多在地公務員買，就返鄉找到一個缺，一輩子不會再調動了，買一棟傳三代都可以。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，偏鄉透天買氣雖無法與市區相比，但對特定族群仍具吸引力，常見買方包含在地自住族、退休族、自營業者或返鄉置產者。

他指出，偏鄉透天總價普遍落在700至900萬元，相較都市動輒千萬起跳的小坪數華廈，對空間有需求的買家而言極具吸引力。此外，許多非定點上班族也傾向選擇環境清幽、生活壓力較低的區域，加上超商、超市等基本機能逐漸進駐，實際生活便利度已不若過去想像中的「偏遠」。