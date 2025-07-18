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1個月只賣5戶！　彰化5月預售大樓交易陷冰點

▲▼彰化房市,中友百貨, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲根據預售屋實登揭露，彰化市5月份僅成交5戶大樓個案，在地專家表示，限貸令影響深遠。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

去年9月第七波選擇性信用管制措施一聲令下，冰風暴隨之席捲全台，除了七都慘兮兮、交易量下跌外，全台第一大縣中的彰化市，根據預售屋實登揭露，5月整月份僅成交5戶大樓個案，在地專家表示，限貸令影響深遠。

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高　銀行偏愛一類人放款

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觀察彰化市的預售屋實價登錄資料，整個5月，全彰化市整月份僅成交5戶大樓個案，將時間再拉長至上半年，彰化市大樓預售案累計成交也僅83筆，與去年同期的256筆相比，量減近7成，市況相當冷清。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「去年919新措施包括非自住房屋戶數以『全國歸戶』計算，不少先前跨縣市購屋的首購戶變成『非首購戶』，貸款成數從8成降為5成，其中非七都的彰化地區最容易誤觸禁區，連帶也造成非都會地區交易急凍。」

▲▼ 彰化房市,街景,彰化市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲彰化市買盤抄作風氣不盛，以自住居多，但此波限制貸款下，不僅是購屋族保守，銀行更趨於謹慎。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，值得注意的是，觀察彰化市近期成交的住宅預售案如「三福宅邸」、「中山富域」、「櫻花中山之櫻」皆具備明星學區優勢，區域內的陽明國中、彰興國中、中山國小、南郭國小因頗具知名度而吸引彰化縣周邊居民在此購屋，以便孩子順利入學。其中「三福宅邸」最高成交單價已突破46萬元，價格上仍是相對有支撐。

對此，台灣房屋彰化大埔特許加盟店店東邱垂杜分析：「其實這波景氣反轉，從去年底就已經預見端倪，而彰化市買盤抄作風氣不盛，以自住居多，但此波限制貸款下，不僅是購屋族保守，銀行更趨於謹慎。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

邱垂杜說：「尤其是新青安排撥現象更嚴峻，老實說，我去年就已經在當烏鴉（看空）了，看不到未來這條路怎麼走，房價就像股票一樣，量沒縮價格就下不來，預售屋有建商的堅持支撐，但新成屋、中古屋接下來有望價緩跌。」

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高　銀行偏愛一類人放款

關鍵字：彰化市預售屋限貸政策房市交易彰化縣

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