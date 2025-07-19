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30秒一鏡到底拍2小時　爆紅房仲跑男自曝是I人

記者張雅雲／高雄報導

房市過寒冬，交易量雖砍半，仍有房仲持續成交。以「跑男」人設跑出百萬點閱的台慶不動產裕誠自由加盟店店長王奕淳，現實店長與短影音的跑男形象，差距超大。他坦言私下是I人，拍攝時才會轉為E人，對這股短影音趨勢直言「才剛開始。」

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▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

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▲以「跑男」人設跑出百萬點閱的房仲，他坦言私下是I人，拍攝時才會轉為E人。（圖／王奕淳提供）

王奕淳在Facebook、Instagram、抖音等多個平台同步經營，他自曝2月底才認真PO出第一隻短影音，經營不到半年，已有2隻百萬等級的影片流量，遠超傳統房地產行銷方式的曝光效果。

最受歡迎的「跑男系列」採用「一鏡到底」製作方式，30秒穿著襯衫、西裝褲、皮鞋從片頭跑到片尾，邊追車邊問「我已經幫你議到85折，你為什麼不買了？」

王奕淳透露，他先把台詞背熟，實際從早上6點趁人、車不多就開始場勘，經過腳本對照、多次走位練習，最終跑了7、8次才完成拍攝，跑到背都濕了，還有一隻短影音因為一大早路人多，短短30秒拍了1~2個小時才完成。

他自曝，短影音帶來最大改變是客戶對他的認識與信任感，24歲加入房仲業，沒有人脈與背景，短影音透過內容創作，是快速建立個人品牌、提升客戶信任度的重要工具。現在屋主或買家一旦認出「原來你就是那個在跑的業務」，熟悉感容易讓他簽約成功，除了最直接的委託案件增加外，也有大量網友開始主動問他房地產相關知識。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲短影音拍攝前，王奕淳會先跟攝影師確認腳本，先把台詞背熟。（圖／記者張雅雲攝）

王奕淳坦言：「屋主就是要把房子賣掉，想找個信任的業務。當我可以在網路曝光吸引點閱，屋主就會認同行銷，這些額外的曝光他們也很開心。」

對跑男形象，王奕淳笑說：「我私下是個I人，但短影音呈現的誠懇特質，也貼合本人一部分的性格。」負責拍攝短影音的大作行銷負責人王威表示，短影音的核心是「展現個人魅力」，30秒的人設讓客戶看到房仲認真或是有趣的一面，雖然愈多愈多房仲投入短影音市場爆紅，其實有更多影片是一上線有如石沉大海，只有親友分享、轉發，「能爆紅的關鍵還是在人設與內容。」

短影音當道，連產業鏈都成型，王奕淳說：「短影音趨勢才剛開始，重點是要在趨勢中找到自己的定位，不要跟風，而是要找到屬於自己的模式。」他強調，與其他消費性產業不同，房地產短影音能幫客戶創造收益，具有長期發展基礎，並直言：「重點在於如何以創意內容吸引流量，再透過專業服務進行變現。」

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關鍵字：房市跑男短影音社群媒體房仲

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