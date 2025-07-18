資金轉向頂規商辦　32%企業預計加碼布局

▲在政策調控與景氣觀望氛圍中，台中商辦市場仍展現成長動能。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在政策調控與景氣觀望氛圍中，商辦市場展現成長動能。其中，台中市公司總數近5年成長逾15%，一份針對上市櫃法人與企業高階主管的調查顯示，有32%受訪者表示，未來將提高商辦不動產配置比重。

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Q1台中預售商辦交易熱度攀升，其中，近7成集中在七期核心地段。根據實價揭露，近1年西屯區預售辦公大樓交易單價最高為「允將TST台灣之鑽」，成交單價來到107萬元，同筆交易也創下最高總價交易紀錄，為2.3億元，交易坪數約240坪。另外，如「市政壹號廣場」、「聯聚中維大廈」都有成交單價站上9字頭的紀錄。

眼見商辦勢頭正盛，台中「豪宅一哥」繼「聯聚中雍大廈」、「聯聚中維大廈」後，預計再推出第三棟頂辦「聯聚中衡大廈」。據了解，該案樓高37層，規劃60至130坪彈性格局。另外，興富發在西屯區惠國88地號、90地號，以及朝富路上的「原國光客運站」皆已規劃商辦案，其中惠國90地號，規劃地上63層、預計2028年完工，為目前台中已知最高大樓，目前已先動工，銷售時程則未定。

▲高科技產業擴大布局，企業轉型與數位化、 ESG、商辦部分只租不賣成為商辦市場的支撐。（圖／記者陳筱惠攝）

除買賣交易熱絡，商辦租金近期也相當受到矚目。「中信金控臺中金融大樓」最新實登揭露，在原租約到期後，租客再以每月約56萬元續租480坪空間。

另外，隨著台中公共工程陸續發包，位於市政路上的「凱基人壽市政大樓」，也出現工程顧問公司，以月租90.9萬元入主757坪空間，拆算單價每坪約1200元。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛說：「商辦市場之所以能在住宅低迷中逆勢上行，背後有5大關鍵支撐力。包含高科技產業擴大布局，企業轉型與數位化、 ESG、商辦部分只租不賣，最後，由於住宅市場報酬率走弱，部分資金正轉向商辦市場尋求相對穩定的報酬與資本增值機會。」

▲聯聚建設將於2025年第四季推出第3棟頂級商辦新案「聯聚中衡大廈」，合成圖。（圖／記者陳筱惠翻攝）

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