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士林水岸地標「大河商爵」登場！北市罕見合法廠登「靈活坪數配置」吸引企業主高度關注

士林水岸地標「大河商爵」登場！北市罕見合法廠登「靈活坪數配置」吸引企業主高度關注（圖／業者提供）

▲士林水岸地標「大河商爵」北市罕見合法廠登「靈活坪數配置」(3D示意)。

【企劃特輯】

面對台北日益緊縮的產業空間，「買得到、用得靈活」成為企業選點新指標。近期備受矚目的士林水岸地標建案「大河商爵」，不僅坐擁河岸第一排、進出士林的地段門戶，更具備北市罕見的多元坪數設計與策略性產業可登記資格，在競品普遍為大坪數商辦或純辦產品的情況下，成為企業搶進北區與北士科的新選擇。

坪數從80到539坪＋整層可多元規劃　彈性比競品更有感

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「大河商爵」銷售團隊行銷協理曾楚騏表示，「大河商爵」最大特色之一是其「坪數的自由度」。一般北士科區域的商辦案，多受法規限制，每戶規劃動輒170坪以上，企業要進場常得承擔大面積高資本的壓力。但「大河商爵」最小單戶僅80坪，最大整層可達539坪，且每層為四戶設計，企業主可彈性選擇「兩戶自用＋兩戶投資出租」、「一半做作業廠房一半作為辦公空間」等多樣配置，靈活運用不設限。

尤其是「大河商爵」可合法登記作業廠房與策工用途，曾楚騏表示「這在北市相當罕見」；現行多數市區商辦僅能登記為一般辦公室，而「大河商爵」則能滿足如醫材、成衣樣品、設計打樣等有特定營運需求的產業，讓辦公與小型生產同時並行，打造出真正符合策略型產業需求的場域。「這種空間規劃在市場上非常少見，特別適合正尋找進駐北市，但又不想被高坪數限制綁住的中型企業。」曾楚騏表示，目前已有醫療用品業、批發產業及投資公司等企業購入，同時不少企業也對其使用彈性表示高度興趣。

士林門戶＋水岸地標＋丹下建築　打造企業形象新視野

「大河商爵」地段坐落於百齡橋旁、基隆河岸第一排，是從北投、內湖、新北進入台北士林的重要節點；不僅交通便捷，未來也可串接「北環段Y25站」，步行即可抵達，串聯內湖科技園區、新莊副都心快速，形成企業佈局台北東西軸線的戰略重心。

建築外觀由世界建築大師丹下憲孝操刀設計，是周邊場域中最高的摩天商業地標，外觀採白色及水波紋立面設計，與基隆河景呼應，無論日夜皆展現獨特地標性；內部則規劃8.3米挑高氣派門廳、空中露臺、會議展示平台等共享公設。為員工提供開放式景觀、健康綠意環境與多元休憩空間，能夠增添團隊凝聚力與提升工作效率；從河岸對岸、進出百齡橋方向皆可清晰識別，對講究企業形象與門面曝光的品牌而言，相當具辨識度與指標性。

士林水岸地標「大河商爵」登場！北市罕見合法廠登「靈活坪數配置」吸引企業主高度關注（圖／業者提供）

▲國際建築大師丹下憲孝為「大河商爵」打造高辨識度的外觀 (3D示意)。

「大河商爵」預計取得銀級智慧建築、銀級綠建築，並積極串聯周邊產業資源與在地產業，協助企業主落實ESG、吸引國際人才，曾楚騏強調，企業對建築設計與門面已不再只是「好看就好」，而是視為營運延伸的一部分，要能與品牌調性產生共鳴、體現實力。而「大河商爵」與傳統廠辦相比，能夠強化企業品牌形象、員工福祉與產業聚落資源，真正實現企業總部升級。

對比北士科與內湖、南港　唯一可同時登記廠登＋辦公

目前企業若考慮進駐北士科或內科，多數可選擇案皆為純辦用途，不具廠辦登記資格，且多為成屋僅剩零星釋出，難以完整規劃整層或同層異業佈局；南港則以大型租賃案為主，可自購空間有限，對想要擁有自有資產的企業而言選擇太少。反觀「大河商爵」不僅為預售新案，可完整規劃樓層需求，更是周邊區域唯一廠登、策略性產業兩者皆備的商辦，讓企業可同步因應法規與營運需求，整層配置部門、業務、樣品、展示與倉儲多重用途，在使用彈性與購屋選擇上，遠勝同區競品。

曾楚騏表示，「企業不會只是為了現在買空間，更要為未來擴編與彈性做準備。」對於企業主而言，「大河商爵」從地段、建築、坪數、使用彈性與登記合法性各方面來看，都是北市近年少見的高競爭力商業產品。

雙北串聯、未來可期　中型企業購置剛剛好

區域整體發展也為「大河商爵」提供了利多支撐，士林生活圈成熟，生活機能完備；同時包括士林TOD開發案、士林紙廠資產活化等開發案正啟動，周邊發展潛力不容小覷。加上Y25捷運站通車後，將更緊密連接內科與北士科，加速人才、技術與資訊的流動，為科技與創新產業提供更友善的營運平台。

目前「大河商爵」已正式公開銷售，主力成交區間落在7字頭，對於正在評估進駐北市、尋找可發展空間的中小型企業來說，「大河商爵」為少數兼顧購屋彈性、產業需求與地段形象的優質選項。

士林水岸地標「大河商爵」登場！北市罕見合法廠登「靈活坪數配置」吸引企業主高度關注（圖／業者提供）

▲「大河商爵」地段坐落於百齡橋旁、基隆河岸第一排，對講究企業形象與門面曝光的品牌而言，相當具辨識度與指標性。(3D示意)。

都美【大河商爵】基本資料
基地位置：台北市士林區大南路、通河東街一段路口
接待中心：台北市士林區大南路396號
層數：地上24層／地下5層
基地面積：1088.09坪
規劃坪數：約 80坪-239坪，單層最大面積可達536坪
投資興建公司：都美建設
建築設計：廖錦盈建築師
立面設計：丹下憲孝建築師
公設設計：丹下憲孝建築師
燈光設計：旭川光禾有限公司
景觀設計：廖錦盈建築師
企劃銷售：遠創力行銷股份有限公司
建照號碼：114建字第0011號
貴賓專線：02-2881-0000
官網預約：https://www.fgrealty.tw/7wkpgr
※本文距離與交通時間依 Google Maps 路線規劃工具計算

關鍵字：大河商爵士林水岸廠房

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