限貸令衝擊！淡水房市「價穩量縮」　 交易數據曝光



▲限貸令前後半年間「成交價量統計表」。（圖／新北市地政局提供）

記者陳香菱／綜合報導

中央銀行於113年9月實施第七波不動產選擇性信用管制（限貸令），希望能抑制房地產市場的過度炒作。新北市淡水地政事務所提供的統計資料顯示，政策實施前後半年間，淡水區整體房市交易量減少約38％，而成交均價則微幅上漲3.1％，呈現「價穩量縮」的特徵。

根據資料顯示，淡水地區房市近期出現「價穩量縮」的趨勢，整體交易量減少約38％，成交均價則微幅上漲3.1％，各主要生活圈的交易量普遍下滑，幅度落在2~5成左右。其中，紅樹林及淡海新市鎮生活圈的交易量減幅最顯著，分別下降約44％與46％。價格方面，除沙崙生活圈因生活機能提升而上漲19.8％外，其餘地區的房價多呈現持平或微漲的情況。

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▲限貸令管制前後「成交量變化圖」。（圖／新北市地政局提供）



淡水地政事務所主任廖俊隆指出，淡海新市鎮生活圈減少件數最多，達138件，原因可能在於該區供應量大且產品多元，買方選擇性多但受限貸令影響，多數買方採取觀望態度。儘管交易量縮減，但該區仍有淡江大橋及淡北道路等交通建設利多，且房價相對親民，成交價格微漲2.5％。

其次，淡江大學生活圈減少89件，該區以學生套房等收益型物件為主，受貸款成數調降及取消寬限期影響，投資型買方進場困難，導致交易量下滑。然而，活絡的租賃市場支撐了價格，漲幅達3.6％。

沙崙生活圈則因淡海輕軌藍海線一期通車及周邊商場、影城進駐，生活機能改善，加上鄰近淡江大橋即將完工，交通便利性提升，房價因此大幅上漲19.8％。

廖俊隆進一步表示，儘管限貸令使淡水區交易量明顯下滑，但區內仍有重大交通建設持續推進，加上房價較臺北市親民，吸引剛性需求買方進場，未來成交價格仍有支撐力。

他也提醒民眾，淡水地政事務所已在網站上公布交易行情及安全宣導資訊，歡迎民眾善用「不動產交易安全資訊專區」及「實價登錄專區」了解最新房市動態。