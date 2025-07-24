中國租金跌回7年前！北京、上海房租負擔壓力爆　35城全面下滑

▲上海房租負擔破4成。（示意／路透）



記者董美琪／綜合報導

中國房市持續低迷，連帶使租金表現走弱。據《財經》雜誌17日於官方微信公布的統計，今年上半年，包含北京、上海、廣州、深圳等4個一線城市，以及31個二線城市在內的35座主要城市，住宅和辦公室租金普遍呈現下滑趨勢。

在住宅租金部分，與2024年下半年相比，35座城市當中僅11個城市租金略有上揚，其他24城呈現下降趨勢，其中有8個城市跌幅超過2%。若拉長時間觀察，將2025年上半年房租與2018年下半年以來的最高水準相較，所有城市均出現不同程度的回落。深圳等5個城市跌幅較小，少於5%；北京與上海等12城介於5%至10%之間；長春、呼和浩特、福州等16個城市下跌10%至20%；而南寧、鄭州兩地則衰退超過20%。

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租金負擔方面，仍以一線城市為重災區。北京、深圳、上海3地的房租支出占可支配所得比重超過30%，其中北京高達45.6%，深圳為42.9%，上海亦有40.4%。這意味著在這些地區，租房族每月將近一半收入得用於居住開支。

商用店面的租金也呈現疲軟格局。與2024年下半年相比，今年上半年有30個城市的商鋪租金下跌，其中8個城市的跌幅達到或超過10%。若與去年同期對比，今年共有32個城市商鋪租金出現下修。

▼北京「房租負擔率」重，房租支出超過可支配收入45.6%。（示意圖／路透）



至於辦公空間租金，雖然北京的每平方公尺月租仍為最高，達人民幣145.8元（約新台幣583元），但除北京與上海外，其他城市的辦公室租金皆未破百元大關。目前全體平均值為每平方公尺53.5元，僅有10個城市高於此一水準。

觀察五大商業城市的辦公空間行情，北京與上海分別出現12.7%與9.6%的明顯回落，廣州略減3.1%，杭州微幅下滑0.5%，深圳則小幅反彈0.6%。從2018年以來的高點回落幅度來看，所有35城今年上半年均未能維持過往高點價格。杭州等3城跌幅在10%以內；鄭州等8城下跌幅度介於10%至20%；廣州、深圳等17城回落20%至30%；重慶與天津等7座城市的辦公租金甚至腰斬超過三成。