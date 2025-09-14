蟑螂出沒...噴殺蟲劑沒用？除蟲專家教1招必殺技：瞄準「這裡」

▲專家指出，在使用殺蟲劑時謹記蟑螂「只能向前移動」的特點，提前瞄準蟑螂頭部前方噴灑殺蟲劑，才能發揮最大效果。（示意圖／翻攝pixabay）

進入炎夏，高溫讓家中食物、垃圾更快變質發臭，往往因此引來蟑螂。殺蟑方法有許多，其中最簡單直接的便是使用殺蟲劑。不過你是否有難以瞄準，最後老是讓蟑螂溜掉的困擾？日本蟲害防治公司「Earth製藥」（アース製薬株式会社）專家指出，在使用殺蟲劑時，最好謹記蟑螂「只能向前移動」的特點，務必要提前瞄準蟑螂頭部前方噴灑殺蟲劑，才能發揮最大效果。

據日媒《Hint-Pot》報導，坊間流傳「如果在家裡看見一隻蟑螂，代表家中已經有一百隻蟑螂」的說法。Earth製藥指出，由於蟑螂繁殖力驚人，因此這種說法不算空穴來風。事實上，蟑螂從卵孵化到成蟲約需要1個月的時間，從幼體成長為成蟲又需要8～12個月。成年雌蟑螂壽命約6～7個月，期間可產下15至20個卵鞘，每個卵鞘含有22至26個卵。根據以上數據推算，一隻母蟑螂半年就可產下最多將近500隻後代。

Earth製藥提醒，若在家中發現蟑螂的卵鞘，由於外層有堅硬外殼保護，直接噴灑殺蟲劑很難奏效，因此建議直接戴上手套將卵鞘取出，放入雙層塑膠袋內壓碎後丟棄，並以酒精消毒發現卵鞘處。此外，若在家中如廚房的抽屜、洗碗槽下、餐具櫃、冰箱周圍等地方發現類似棕褐色的小污漬，或直徑1至3毫米的黑褐色圓形物，很可能是蟑螂的糞便，意味著這裡已經是蟑螂的潛伏地點或通道，因此如果發現，應該立即清除並以酒精進行消毒，然後噴灑埋伏型或防護型殺蟲劑。

此外，當家中出現蟑螂時，不少人用慌忙手邊的東西拍打，或是找來殺蟲劑進行噴殺，然而蟑螂往往會在瞬間逃走，無法有效清除。

對此，Earth製藥專家指出，由於蟑螂的尾毛能感知空氣流動，遇到威脅會迅速逃竄，這時要記得「蟑螂只會向前移動」的習性，在噴灑殺蟲劑驅除時，記得要瞄準牠的頭部前方，如此才能發揮最大效果。不過專家也提醒，在使用任何殺蟲劑時，都必須詳細閱讀包裝說明書，謹慎使用，才能確保安全無虞。

