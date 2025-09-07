一堆外國人「想買日本房屋、土地」　他列5風險：免費的都不買

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

近來，有許多外國人開始考慮，購買日本房屋跟土地，甚至發現有不少免費的房屋；然而，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」卻列出5大風險，直言「如果買日本房屋只看價格，真的會後悔。」

「日本人的歐吉桑」在粉專提到，最近日幣變得太便宜，很多外國人開始考慮購買日本房屋跟土地，而且有些地方的價格真的非常便宜，甚至免費的都有，「這種免費的房屋在日本到處都有，也不用什麼麻煩的條件，想買就可以買；但在買之前，請先想想，為什麼日本人自己不買？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著列出5大風險，如下：

1.法規與修繕限制

日本的房屋安全規範日益嚴格，許多老屋若不符新法規，不僅重建困難，有些甚至連維修都被禁止，等於買下一棟無法居住也無法處理的「建築殘骸」。

2.稅金負擔沉重

不少人誤以為買到便宜房就能省錢，卻忽略了高額固定資產稅。若房屋被評定為不安全建物，稅金更可能暴漲至六倍，變成沉重財務負擔。

3.日本四季氣候影響

許多老房子多未經現代化保溫或隔熱改造，夏天熱得像蒸籠，冬天冷得像冰窖。對於不習慣日本氣候的外國人來說，生活品質將大打折扣。

4.地方社區文化排斥外人

鄉下房子雖便宜，但地方社區保守封閉。若不願參與祭典、清潔日、消防團等在地活動，外地人容易被排擠，過上孤立無援的生活。

5.房價難有投資報酬

除了極少數的大城市地段外，日本多數鄉村房價無成長空間。所謂「翻修老屋致富」只是一些YouTuber的夢，不適用於一般投資人。

最後，歐吉桑也強調，想買日本房子並非不可，但請務必找值得信任的人協助評估、交易，「如果免費的還沒人要，就該先問原因，因為一棟房屋的價值，從來不只是它的價格而已。」