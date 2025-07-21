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挑戰岡山最便宜大樓　凶宅喊出3房468萬含車位

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲有網友在臉書PO文出售凶宅，喊出岡山最便宜的車位大樓，3房含車位總價468萬元。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。）

記者張雅雲／高雄報導

岡山近年受惠產業效應，房價開始起飛，有網友在臉書PO文出售凶宅，喊出岡山最便宜的車位大樓，3房含車位總價468萬元，挑戰單坪價市場最低，換算1坪14.7萬元。

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高　銀行偏愛一類人放款

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原PO在臉書粉專《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》PO文求售，該物件為大樓，位於高雄岡山國軍醫院生活圈，屋齡27年，建坪31.66坪、3房含1個機械車位，開價468萬元，換算單價約14.7萬元。

根據銷售資料顯示，該物件因長輩因久病厭世 不想連累家人，在後陽台上吊輕生，因此成為凶宅，並強調「岡山最便宜的車位大樓、單坪價市場最低。」不過直言銀行不承貸，需現金買賣。PO文一出，引來不少網友熱議，還有網友直呼「現金400萬元，幹嘛買凶宅？」

▲▼ 岡山,87期,樂購 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「岡山版農16」之稱的87期重劃區，新案均價已站上4字頭。（圖／記者張雅雲攝）

東昶景房仲企業業務吳凱文分析，國軍醫院生活圈屬於岡山舊聚落，有國軍高雄總醫院岡山分院位於大義二路，提升當地醫療機能，並可快速連通台1線省道與中山高岡山交流道，聯外交通便利性佳，且旁邊就是有「岡山版農16」之稱的87期重劃區，新案均價已站上4字頭，拉高周圍房價，目前大樓均價為30.4萬元。

吳凱文說：「該區多為自住客購屋，部分屋齡20~30年大樓價格約為15~25萬元，以該社區物件開價20~25萬元來看，已低於區域行情。」觀察目前岡山含車位大樓，最低也要15萬元起跳。

此案最大的優勢，就是便宜，開價打了6、7折，尚屬合理區間，不過目前現階段凶宅難貸款，銀行多數並不願意承作，雖然總價較低，卻可能要準備較高的頭期款購買。

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關鍵字：岡山凶宅大樓房價市場最低

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