福斯撤出「新店汽車一條街」　大房東年開1428萬招租

記者項瀚／台北報導

Volkswagen台灣福斯與豐舜汽車分手，新店中興路上的據點也隨之撤出，成為目前「新店汽車一條街」上唯一的空店面。該店面地主房東是裕隆汽車，以每月119萬元、每年1428萬元價碼在網上求租。

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▲Volkswagen福斯撤出新店中興路「新店汽車一條街」 。（圖／記者項瀚攝）

新店裕隆城商場對面、裕隆汽車總部前的中興路上，有一排店面，開了許多車廠展示廳，包括NISSAN、MITSUBISHI、CMC、LUXGEN、Volkswagen等等，被稱為「新店汽車一條街」。

不過，Volkswagen台灣福斯在今年Q1宣布與豐舜汽車結束長達數年的合作關係，中興路上的Volkswagen據點短短開幕2年多也隨之撤場，成為目前「新店汽車一條街」唯一的空店面。

該店面地主房東就是裕隆汽車公司，據《591房屋交易網》資訊，該店面約517坪，每月開價約119萬元求租，換算每年約1428萬元。記者致電591上的屋主蕭先生，但他拒絕受訪。

▲Volkswagen福斯汽車撤出「新店汽車一條街」，店面以每月119萬元求租。（圖／翻攝自591）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「該店面出租面積超過500坪，考量土地使用分區用途、店面既有格局的限制，加上過去就是汽車展售空間，週遭有產業聚集效益，基本上未來的承租方以汽車產業可能性最高。」

不過，邱鼎峯提到：「美國關稅未定，汽車產業不確定性因素大，若降低關稅、甚至0關稅，將進一步衝擊汽車市場，在當前汽車產業不明朗的環境下，較難有廠商拓點。」

邱鼎峯分析：「該店面每月租金119萬元，換算租金單價約2300元/坪，符合區域行情，且大坪數、高總價物件，租金應該還有商議空間，但成功出租的關鍵還是與整體汽車產業的走向有高度關聯。

▲新店中興路「新店汽車一條街」上的非汽車產業店面 。（表／記者項瀚製）

在地房仲、「新店阿緯」陳牧緯表示：「該店面位於新店家樂福商圈，是新店鬧區，在裕隆城開幕之後，變得更加熱鬧，人潮更多，觀察裕隆新店汽車一條街上的整排店面，有3間是非汽車產業，都做得還不錯，該區除了採買、逛街人潮，還有大量的辦公人口，包括裕隆總部、HTC等等，客群穩定。」

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