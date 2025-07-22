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福斯撤出「新店汽車一條街」　大房東年開1428萬招租

記者項瀚／台北報導

Volkswagen台灣福斯與豐舜汽車分手，新店中興路上的據點也隨之撤出，成為目前「新店汽車一條街」上唯一的空店面。該店面地主房東是裕隆汽車，以每月119萬元、每年1428萬元價碼在網上求租。

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▲▼ 新店中興路 。（圖／記者項瀚攝）

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▲Volkswagen福斯撤出新店中興路「新店汽車一條街」 。（圖／記者項瀚攝）

新店裕隆城商場對面、裕隆汽車總部前的中興路上，有一排店面，開了許多車廠展示廳，包括NISSAN、MITSUBISHI、CMC、LUXGEN、Volkswagen等等，被稱為「新店汽車一條街」。

不過，Volkswagen台灣福斯在今年Q1宣布與豐舜汽車結束長達數年的合作關係，中興路上的Volkswagen據點短短開幕2年多也隨之撤場，成為目前「新店汽車一條街」唯一的空店面。

該店面地主房東就是裕隆汽車公司，據《591房屋交易網》資訊，該店面約517坪，每月開價約119萬元求租，換算每年約1428萬元。記者致電591上的屋主蕭先生，但他拒絕受訪。

▲▼ 。（圖／翻攝自591）

▲Volkswagen福斯汽車撤出「新店汽車一條街」，店面以每月119萬元求租。（圖／翻攝自591）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「該店面出租面積超過500坪，考量土地使用分區用途、店面既有格局的限制，加上過去就是汽車展售空間，週遭有產業聚集效益，基本上未來的承租方以汽車產業可能性最高。」

不過，邱鼎峯提到：「美國關稅未定，汽車產業不確定性因素大，若降低關稅、甚至0關稅，將進一步衝擊汽車市場，在當前汽車產業不明朗的環境下，較難有廠商拓點。」

邱鼎峯分析：「該店面每月租金119萬元，換算租金單價約2300元/坪，符合區域行情，且大坪數、高總價物件，租金應該還有商議空間，但成功出租的關鍵還是與整體汽車產業的走向有高度關聯。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲新店中興路「新店汽車一條街」上的非汽車產業店面 。（表／記者項瀚製）

在地房仲、「新店阿緯」陳牧緯表示：「該店面位於新店家樂福商圈，是新店鬧區，在裕隆城開幕之後，變得更加熱鬧，人潮更多，觀察裕隆新店汽車一條街上的整排店面，有3間是非汽車產業，都做得還不錯，該區除了採買、逛街人潮，還有大量的辦公人口，包括裕隆總部、HTC等等，客群穩定。」

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關鍵字：新店中興路裕隆城裕隆汽車展示間汽車租金福斯顥天國際邱鼎峯新店阿緯

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