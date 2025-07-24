印度財團鎖定「全球最大貧民窟」建房地產帝國！　砸重金開發

▲亞達尼集團將開發達拉維。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

外媒揭露印度財團亞達尼集團（Adani Group）對全球最大貧民窟之一，孟買達拉維（Dharavi）的改造計畫，據此建立一個龐大的房地產帝國。該計畫不僅重塑印度城市景觀，也引發關於資本與貧困社區之間複雜互動的廣泛討論。

彭博社報導，亞達尼將與馬哈拉施特拉邦政府合資，透過特殊目的機構（SPV）「Navbharat Mega Developers」開發達拉維108.99公頃淨可開發土地的43%，即約47.95公頃，推向開放市場銷售。這些土地未來將容納住宅、商業與零售設施，其中將有超半數住宅鎖定中低價族群，並計畫於年底印度節慶Diwali前啟動首期銷售 。

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達拉維目前面積約2.39平方公里，住有約70萬至100萬人，密度極高，是全球最大貧民區之一 。本次重建計畫將大規模拆遷當地聚落，原居民是否能獲妥適安置與參與分配，引發當地居民及社運人士強烈關切。法國《世界報》等媒體指出，儘管此計畫被亞達尼宣稱為「都市振興」，但僅保障2000年前落戶者能免費取得350平方英尺新屋，估計將導致長期居民被迫遷離 。

此外，此案獲批時也引發政治爭議。馬哈拉施特拉邦政府提供TDR（可轉讓開發權）之寬鬆條件，而有聲音質疑此舉成為大型開發商的「黑金機會」。富商亞達尼是否利用其與中央政府的密切聯繫，取得不公平優勢，受到反對派猛烈抨擊 。

此次計畫被視為亞達尼集團多角化戰略中最具象徵性之作。藉由改建達拉維，集團不僅擴增房地產版圖，更有機會透過獲利的市販地來抵扣重建成本，為未來對貧民窟改造累積更大資本與經驗 。

亞達尼集團是否真能兼顧「都市振興」與弱勢權益，仍需觀察政府是否強制提供足夠公共配套（如托兒所、學校、醫院），並要求開發商落實長期居民安置承諾與收益共享。當地政黨已揚言若未在下次選舉中當選，將撤銷該合約，因此，此案可望成為印度貧民窟治理與城市政策的重要指標。