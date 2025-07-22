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台北市房價太嚇人！專家點名「這些地區」門檻卻低很多

▲新冠肺炎影響，北市進入第三級警戒，民眾展現自律假日減少外出，台北市區人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

代表中古屋市場的信義房價指數，已連續兩季下跌，2025年第二季全台下跌2.39％；不過，台北市房價仍就上漲，且季漲幅居七都之冠。對此，房產專家何世昌直言，台北市房價固然貴，但12個行政區中，都有相對低價區，讓首購族和預算有限的買家，仍有機會一圓北市購屋夢。

房產專家何世昌在臉書指出，2025年第二季，七都房價仍舊上漲的有台北市和台南市，其餘五都均同步下挫；更驚奇的是，台北市季漲幅竟居七都之冠，「其實，台北市房價貴歸貴，可是12個行政區都有相對低價區，購屋門檻低很多，不少老公寓、中古大樓可以選。」

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信義區｜吳興街、麟光站東側
大安區｜臥龍街、麟光站西側
松山區｜饒河街、塔悠路
中山區｜條通商圈
中正區｜廈門街、詔安街
文山區｜政大二期、萬芳社區、指南路
內湖區｜康樂街、文湖21巷與91巷以北
南港區｜舊庄地區和中研院一帶
北投區｜新北投、復興崗、關渡地區
士林區｜社子地區
萬華區｜全區或南萬華
大同區｜北大同庫倫街、酒泉街以北

▲ 房子,買房。（示意圖／取自pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

他笑說，「這些區段房價便宜不少，不過便宜一定有便宜的道理，如果你能接受它們的缺點，買房就能輕鬆一點。」

最後，何世昌表示，信義房價指數已連續兩季下跌，構成「多空反轉」的廣義定義，代表中古屋市場進入空頭之中，目前房價趨勢亦符合此前預期的「盤整修正、六都走勢分歧」，現在若極需買房，從實價登9折開始出，並逐漸把價格提高至實登95折，成交的機率較高。

不過，他話鋒一轉直言，上述是指一般情況，畢竟現實是很殘酷的，「好的房子人人要，想殺價成功恐不容易；想買條件好的房子，還是要多存一點錢；想買超便宜的房子，要向老天爺再借五百年。」

關鍵字：房市台北市低價區房價指數何世昌

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