澳洲墨爾本低調豪宅成交價近億元！　創今年最高價

▲低調豪宅成交價突破500萬澳幣。（圖／翻攝Google Maps）



記者張靖榕／綜合報導

澳洲墨爾本西南郊威廉斯鎮（Williamstown）一棟外觀看似低調的住宅，近日以破紀錄的高價成交，成為該地區今年售價最高的住宅物件。這棟位於漢默街（Hanmer Street）38號的四臥維多利亞式老屋，以500萬澳幣（約新台幣9639億元）售出，創下當地2025年迄今最昂貴的住宅交易紀錄。

這棟物件的特殊之處，在於屋主於新冠疫情期間，將原本的車庫拆除並重建為一棟設計精巧的兩臥附屬建築，名為「小屋」（Small House），由墨爾本知名建築事務所Roam Architects設計完成。「小屋」設計兼具彈性與功能性，擁有獨立進出門戶、廚房、兩間衛浴與可折疊的多功能床鋪，適合用作辦公室、客房、長輩住房或青少年獨立生活空間，成為整體房產的最大加分項目。

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主屋方面，屋主也投入相當心力翻新，保留了原始建築的高挑天花板、壁爐、石材檯面與古典窗框等特色，並導入現代化生活設施，包括恆溫暖氣系統、太陽能加熱的戶外泳池與水療池，使整體空間兼具歷史氛圍與現代機能。這種新舊交融的裝修風格，吸引不少對設計品質與居住體驗極為重視的買家上門。

負責銷售的代理人沃特（Noah Lautman‑Wur）t表示，此次交易的買家為一個五口之家，他們尤其看重空間配置的靈活性與代間共居的可能性。他指出，雖然該物件並不擁有濱海景觀，但其設計、空間規劃與整體格局明顯優於一般住宅，因此吸引到願意支付高價的買家。

他補充，即使房市總體環境仍具挑戰，威廉斯鎮的高端住宅市場仍展現出強勁需求，特別是像這類具有特殊設計概念與實際使用效能兼備的物件，更容易在市場上脫穎而出。他認為，未來這類兼具創意與實用價值的附屬住宅設計，將成為市場趨勢之一。

此次500萬澳元的成交，也反映出澳洲房市部分地區仍具投資與自住雙重吸引力，特別是對於講求空間品質與可多代共居的買家而言，這樣的設計配置無疑是一大誘因。專家指出，類似物件的設計與使用彈性，將成為未來住宅市場評價與競爭力的重要關鍵。