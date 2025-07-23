單月噴一半可支配所得養房　台中房貸負擔率飆破56%

▲台中市房貸負擔率增加最多，目前台中房貸負擔率已攀升至56.26%。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

去年Q4全國房貸負擔率為46.62%，購屋民眾每月須拿出接近一半的可支配所得用於償還房貸；房價所得比10.76倍，民眾幾乎要不吃不喝11年才有機會買房。觀察各縣市，購屋壓力增加最多的是台中，另外首購天堂嘉義竟也上榜第四名。

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2024年第四季的全國房貸負擔率為46.62%，房價所得比10.76倍，也就是說購屋民眾幾乎要不吃不喝11年才有機會買房，顯見當前的購屋壓力仍然相當沉重。

觀察近1年全台各縣市的變化，台中市以6.02%的年增幅名列首位，房貸負擔率從2023年第四季的50.24%攀升至去年第四季的56.26%，其後依次是高雄市、增加5.87%；新北市、增加5%；嘉義縣、增加4.67%；台南市、增加4.59%。

▲全台購屋壓力加重程度最多五縣市。（圖／中信房屋提供）

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「雖然Q4房市溫度略有降溫，房貸負擔率也較上一季小幅下滑，但目前全台房貸負擔率仍高達46.62%，持續維持在相對高檔的水位，就意味著購屋民眾每月須拿出接近一半的可支配所得用於償還房貸。」

對於台中市房貸負擔率增加最多，目前台中房貸負擔率已攀升至56.26%，房貸所得比達12.98 倍，購屋壓力僅次於雙北地區。

莊思敏指出：「近年在科技產業、重大建設利多推動下，台中房市表現亮眼，新建案房價屢創新高，尤其七期新市政中心、水湳經貿園區更是不乏單價8、9字頭以上的豪宅產品，不過居民的收入水平卻明顯追不上房價的漲幅，導致房貸負擔率大幅攀升。」

一向被視為「購屋天堂」的嘉義縣竟也榜上有名。莊思敏表示：「受惠於台積電、嘉科、馬稠後產業園區、高鐵特區等利多題材的挹注，嘉義縣房市交易量能扶搖直上，統計2024年Q4嘉義縣平均房價達每坪20.64萬元，年漲幅高達2成，漲勢相當驚人。」

然而，莊思敏表示：「嘉義縣產業建設雖然有助於提升在地就業與收入水準，但相關經濟效益往往需要較長時間才會顯現；相較之下，房價卻已提前反映市場預期，因此使得在地民眾購屋壓力驟增。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表補充，當前房貸申貸不容易，建議購屋族自備款準備3成比較保險，另外房價已經大漲很多，過去講的每月付貸金額建議還是依據「333法則」，每月薪資收入1/3繳納房貸，實務上已經難度增加很多，但建議盡量不要扛的很累，並維持一定的生活品質。

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