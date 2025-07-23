只剩6年可用！　愛河第一排地上權建物3705萬元法拍

▲鑫富都建設因債權已屆清償期而未清償，名下持有的地上權建物，今年淪落法拍市場，一拍底價3705萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄近年房市熱，大大小小建商都積極推案，鑫富都建設因債權已屆清償期而未清償，名下持有的地上權建物，今年淪落法拍市場，遭拍賣原因為「給付票款」強制執行，一拍底價3705萬元，根據筆錄，目前租給餐廳使用，年收租金百萬元。

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根據法院公告，該案債務人為鑫富都建設，拍賣原因為「給付票款」強制執行，因債權已屆清償期而未受清償，債權人為台灣銀行，欠款金額則未透露。

該案位於鼓山區博愛一路433巷，一口氣有2棟建物一起拍賣，1棟為地上4樓透天，目前作為辦公室使用，另外1棟為地上1樓透天，目前為餐廳經營中，建坪共246.46坪，8月12日進行一拍，底價3705萬元。

▲2透天位於鼓山區農21，鄰近農16特區，位處愛河水景第一排。（圖／記者張雅雲攝）

根據《台灣公司網》顯示，該公司2010年成立，為高雄在地建商，今年3月已停業，目前沒有銷售中個案。筆錄表示，地上4樓透天的1樓及地上1樓透天，均由第三人天時餐飲有限公司承租，租期自今年1月1日至12月31日，1年1簽，租金每月8.5萬元，押金15萬元，其餘標的由債務人自行使用。該餐廳為帕蒂森餐廳，目前營業中，主打歐風菜色的網美餐廳，已有不少死忠顧客。

而建物坐落土地為國有，所有權人鑫富都建設，與國有財產署簽有委託經營契約，自2021年2月25日至2031年2月24日止，且期滿不再辦理續約，據查，土地所有人權為中華民國，管理者為財政部國有財產署。國有財產署表示，該地地租為公告地價的5%乘以使用面積，以該地公告地價2萬1500元換算，地租為44萬9350元，換算地租月租金約3.7萬元。

《104法拍網》經理陳慧瑜表示，2透天位於鼓山區農21，鄰近農16特區，位處愛河水景第一排，享有開闊的棟距與水岸景觀，加上位於北高蛋黃區，地段相當精華。以目前租金換算，投報率約為1.5%。

法拍物件小檔案 位置 鼓山區博愛一路433巷 坪數 246.46坪 底價 3705萬 拍賣日期 8月12日 債權人 鑫富都建設

▲法拍物件小檔案。（ETtoday製表）

陳慧瑜說：「地租成本與有限的地上權年限，成為潛在投資人考量的主要因素，若辦公室、餐廳全數出租，月租金至少20~30萬元，換算投報率也有5~8%。」

寬頻房訊發言人徐華辰表示，對這類國有地上權物件來說，投資人為追求租金效益最大化，多會等到後面拍次才出手；若三拍進場，租金投報率可望提升，扣除土地租金後的實際收益率，對潛在投資人而言更具吸引力，預計三拍之後拍出機會較大。

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